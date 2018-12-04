«Эдвард Руки-ножницы»: парикмахер из Пакистана одновременно стрижет 27 ножницами
Это сделало его настоящей звездой.
Это сделало его настоящей звездой.
26-летний Мухаммад Авайс из города Гуджранвала в пакистанской провинции Пенджаб является не только самым популярным и востребованным парикмахером в городе, но и настоящей знаменитостью в соцсетях. А все благодаря необычной технике стрижки, которую Авайс практикует уже несколько лет.
Около 10 лет назад Мухаммад отправился учиться парикмахерскому искусству в Иран и Италию, после чего решил вернуться домой и открыть свой собственный салон под названием Cutting Edge.
Авайс отмечает, что работать с таким большим количеством ножниц очень сложно и небезопасно. Для этого требуется опыт и концентрация внимания.
В среднем на одну стрижку у него уходит 30 минут, а стоит это удовольствие 4 доллара.
Молодой человек отмечает, что сначала клиенты настороженно относились к его необычной технике, но потом людям понравилось, и они начали советовать Авайса своим друзьям и родным. Так молодой человек стал настоящей сенсацией у себя в городе, а затем благодаря социальным сетям и во всем мире.
Мухаммад признается, что его семья изначально была против такого выбора профессии, но сейчас они очень им гордятся.