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15:26 (мск), источник: Mail Новости

«Эдвард Руки-ножницы»: парикмахер из Пакистана одновременно стрижет 27 ножницами

Это сделало его настоящей звездой.

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26-летний Мухаммад Авайс из города Гуджранвала в пакистанской провинции Пенджаб является не только самым популярным и востребованным парикмахером в городе, но и настоящей знаменитостью в соцсетях. А все благодаря необычной технике стрижки, которую Авайс практикует уже несколько лет.

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Около 10 лет назад Мухаммад отправился учиться парикмахерскому искусству в Иран и Италию, после чего решил вернуться домой и открыть свой собственный салон под названием Cutting Edge.

Пять лет назад он начал стричь, используя одновременно семь пар ножниц. Затем постепенно увеличил их количество до 12 пар, а сейчас использует в работе уже 27.
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Авайс отмечает, что работать с таким большим количеством ножниц очень сложно и небезопасно. Для этого требуется опыт и концентрация внимания.

В среднем на одну стрижку у него уходит 30 минут, а стоит это удовольствие 4 доллара.

Молодой человек отмечает, что сначала клиенты настороженно относились к его необычной технике, но потом людям понравилось, и они начали советовать Авайса своим друзьям и родным. Так молодой человек стал настоящей сенсацией у себя в городе, а затем благодаря социальным сетям и во всем мире.

Мухаммад признается, что его семья изначально была против такого выбора профессии, но сейчас они очень им гордятся.

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