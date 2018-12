Кого мы потеряли в 2018 году

О смерти шведского диджея Тима Берглинга, известного всему миру как Avicii, стало известно 20 апреля. Он покончил жизнь самоубийством. Avicii стал популярным в 2010 году благодаря композициям My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. Спустя три года Avicii написал хит Wake Me Up, клип на который имеет на YouTube посмотрели более 1,7 миллиарда раз.