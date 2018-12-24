Кого мы потеряли в 2018 году

29 октября, за день до своего 74-летия, ушел из жизни один из самых прославленных советских и российских актеров театра и кино Николай Караченцов. Тринадцать лет назад он попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком.

За свою карьеру Караченцов сыграл более чем в сотне фильмов, среди которых «Старший сын», «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Дом, который построил Свифт», «Человек с бульвара Капуцинов».

Артист всю жизнь прослужил в «Ленкоме». Наибольшую популярность ему принес образ графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось».