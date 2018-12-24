Кого мы потеряли в 2018 году
Каждый декабрь мы подводим в том числе и грустные итоги. Самые известные люди, для которых 2018-й стал последним годом жизни, в фотогалерее Mail.ru Новости.
Каждый декабрь мы подводим в том числе и грустные итоги. Самые известные люди, для которых 2018-й стал последним годом жизни, в фотогалерее Mail.ru Новости.
Один из ведущих актеров Московского театра сатиры Михаил Державин скончался 10 января на 82-м году жизни. По словам его близких, причиной смерти могла стать ишемическая болезнь сердца. Державин сыграл 54 роли в театре и 32 роли в кино, но более широкую известность получил как юморист. Он прославился прежде всего участием в юмористической телепередаче «Кабачок «13 стульев» и эстрадным тандемом с Александром Ширвиндтом.
Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скоропостижно скончалась 15 января в возрасте 46 лет. Ее тело обнаружили в номере лондонского отеля. Спустя восемь месяцев стало известно, что вокалистка утонула в ванне — она находилась там в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Народная артистка России, певица Людмила Сенчина скончалась 25 января. Последние полтора года жизни она боролась с опухолью поджелудочной железы.
10 марта стало известно о смерти известного модельера, основателя Дома высокой моды Юбера де Живанши. Причину его смерти не разглашают.
Выдающийся физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг ушел из жизни 14 марта в возрасте 76 лет. Большую часть жизни он боролся с боковым амиотрофическим склерозом, приковавшим его инвалидному креслу. Прах ученого захоронили в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер 26 марта. Великий махинатор скончался в Боткинской больнице от сердечного приступа.
Актер театра и кино, народный артист России Олег Анофриев скончался 28 марта на 88-м году жизни. Анофриев известен по таким фильмам, как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов» и др. Он также озвучивал мультфильмы, среди которых «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню».
Чешский и американский режиссер Милош Форман умер 14 апреля. Его самый известный фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получил все главные награды Американской киноакадемии: за лучшую картину, сценарий, режиссуру и игру двух актеров. Среди других его выдающихся картин — «Амадей», «Народ против Ларри Флинта» и «Вальмон».
21 апреля из-за остановки сердца скончалась народная артистка Нина Дорошина. Всенародное признание она завоевала после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби».
О смерти шведского диджея Тима Берглинга, известного всему миру как Avicii, стало известно 20 апреля. Он покончил жизнь самоубийством. Avicii стал популярным в 2010 году благодаря композициям My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. Спустя три года Avicii написал хит Wake Me Up, клип на который имеет на YouTube посмотрели более 1,7 миллиарда раз.
6 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни умерла режиссер и сценарист Кира Муратова. Выдающийся режиссер и сценарист сняла любимыми многими фильмы: «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром» и «настройщик». О ее смерти сообщил супруг Евгений Голубенко.
Российский и советский режиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня в возрасте 82 лет. Он наиболее известен по фильму «Место встречи изменить нельзя». Говорухин также снял такие ленты, как «Конец прекрасной эпохи», «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок».
Знаменитый дирижер и пианист Геннадий Рождественский умер в Москве 16 июня. Ему было 87 лет. В разные годы Рождественский дирижировал оркестрами в России и за рубежом — в том числе управлял оркестром Большого театра и Венским симфоническим оркестром.
18 июня в Майами убили 20-летнего рэпера Джасея Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Двое преступников выстрелили в него, когда он сидел в своей машине, забрали из салона сумку и скрылись. XXXTentacion был одной из главных звезд новой волны американского хип-хопа.
26 июня скончался поэт и телеведущий Андрей Дементьев. Он не дожил до 90-летнего юбилея меньше месяца. Дементьев написал слова к таким популярным песням, как «Каскадеры», " Лебединая верность«, «Аленушка», «Отчий дом», «Баллада о матери», «Натали» и многие другие. Возглавлял литературный журнал «Юность»: под его руководством он стал одним из самых популярных изданий советских времен.
Советский и российский писатель Владимир Войнович умер 28 июля на 86-м году жизни. Он известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042» и трилогией о солдате Иване Чонкине. Кроме этого, песня «Четырнадцать минут до старта», автором текста которой является Войнович, стала неофициальным гимном советских космонавтов.
Актер, режиссер и художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался 9 августа от сердечной недостаточности. Он снимался в таких сериалах, как «Петербургские тайны», «Марш Турецкого», «Сыщики» и «Досье детектива Дубровского».
Детский писатель Эдуард Успенский умер 14 августа после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Именно он подарил нам книги «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот». Успенский также выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей.
«Королева соула» и самая продаваемая артистка в мире Арета Франклин умерла 16 августа. Последние годы она боролась с раком поджелудочной железы. В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя было внесено в «Зал славы рок-н-ролла». За свою профессиональную карьеру она было удостоена 18 премий «Грэмми»
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа. С 2005 года он боролся с онкологическим заболеванием. Многие исполненные им песни стали всенародными хитами. В их числе — «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «В городском саду» и многие другие.
Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался 1 октября в возрасте 94 лет. За время своей карьеры он записал свыше 1300 песен, а также сыграл более чем в 60 фильмах.
Эстрадный артист Роман Карцев ушел из жизни 2 октября. Причиной его смерти стал инфаркт. Актер и сатирик известен ролями в фильмах «Собачье сердце», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита», а также своими комедийными монологами.
Оперная дива Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября. Ей было 85 лет. За свою полувековую творческую карьеру она исполнила почти 90 ролей и около 800 камерных произведений. Кабалье выступала на одной сцене с такими мастерами оперного искусства, как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. А хит Barcelona, исполненный вместе с Фредди Меркьюри, стал гимном Олимпийских игр 1992 года.
29 октября, за день до своего 74-летия, ушел из жизни один из самых прославленных советских и российских актеров театра и кино Николай Караченцов. Тринадцать лет назад он попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком.
За свою карьеру Караченцов сыграл более чем в сотне фильмов, среди которых «Старший сын», «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Дом, который построил Свифт», «Человек с бульвара Капуцинов».
Артист всю жизнь прослужил в «Ленкоме». Наибольшую популярность ему принес образ графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось».
Американский писатель, автор комиксов Marvel Стэн Ли скончался 12 ноября на 96-м году жизни. В сотрудничестве с несколькими художниками он придумал Человека-паука, Халка, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастическую четверку.
Исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» Евгений Осин умер 17 ноября от остановки сердца. Известно, что певец долгое время лечился от алкогольной зависимости.
26 ноября скончался итальянский режиссер и драматург, обладатель премии «Оскар» Бернардо Бертолуччи. Создатель культовых фильмов «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда» и «Последний император» скончался после долгой болезни в возрасте 77 лет.
Бертолуччи неоднократно награждали за вклад в искусство на Венецианском и Каннском кинофестивалях. В 2013 году он получил звезду на Аллее славы в Голливуде.
Бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Он возглавлял страну с 1989 по 1993 год. Во время правления Буша распался Советский Союз и закончилась холодная война. Приходился отцом 43-му американскому президенту Джорджу Бушу-младшему.
Член Совета по правам человека, старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря в возрасте 91 года. Она была председателем Московской Хельсинкской группы. Правозащитница входила в топ-10 самых влиятельных женщин России.