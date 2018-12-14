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11:10 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит одна из самых красивых станций метро в Европе

Удивительный интерьер.

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Обычно поездки в подземке не приносят людям радости, но только не в случае с метрополитеном итальянского города Неаполь.

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Открытая в сентябре 2012 года станция «Толедо» уже несколько лет подряд уверенно занимает первые строчки различных рейтингов метро как самая красивая.

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И это неудивительно. Внутри станцию украшает мелкая мозаика лазурного и белого цветов. Такое сочетание и удачно подобранный свет создают полную иллюзию того, что вы находитесь не в метро, а глубоко под водой или даже в космосе. Вокруг все блестит и переливается.

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Дизайн «Толедо» был разработан испанским архитектором Оскаром Таскертсом Бланка и двумя художниками Уильямом Кентриджем и Робертом Уилсоном.

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Кстати, глубина «Толедо» составляет 50 метров, что делает ее не только самой красивой, но еще и самой глубокой станцией метрополитена в Неаполе.

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