Как выглядит одна из самых красивых станций метро в Европе
Удивительный интерьер.
Удивительный интерьер.
Обычно поездки в подземке не приносят людям радости, но только не в случае с метрополитеном итальянского города Неаполь.
Открытая в сентябре 2012 года станция «Толедо» уже несколько лет подряд уверенно занимает первые строчки различных рейтингов метро как самая красивая.
И это неудивительно. Внутри станцию украшает мелкая мозаика лазурного и белого цветов. Такое сочетание и удачно подобранный свет создают полную иллюзию того, что вы находитесь не в метро, а глубоко под водой или даже в космосе. Вокруг все блестит и переливается.
Дизайн «Толедо» был разработан испанским архитектором Оскаром Таскертсом Бланка и двумя художниками Уильямом Кентриджем и Робертом Уилсоном.
Кстати, глубина «Толедо» составляет 50 метров, что делает ее не только самой красивой, но еще и самой глубокой станцией метрополитена в Неаполе.
Читайте также: