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14:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал героем соцсетей

Непередаваемые эмоции всего за один укус.

Пользователь Twitter под ником Nique опубликовала в соцсети забавное видео со своим племянником. В описании девушка отметила, что малыш очень просил дать ему попробовать острый огурчик, и она сдалась.

Я дала своему племяннику острый огурчик, потому что он умолял меня об этом. И вот его реакция.

Только вот такую бурную реакцию мальчика на острую закуску никто не ожидал. Откусив огурец, ребенок понял, что совершил огромную ошибку и практически лишился чувств.

Реакция и эмоции малыша понравились пользователям соцсети, и видео за считанные часы стало вирусным. Как позже написала Nique, с племянником все в порядке.

Он заслуживает номинации на “Оскар”.
Настоящая драма.
Мой муж иногда делает то же самое со мной. Он говорит, что это не острое и дает попробовать, а в итоге дым начинает валить из моих ушей.
Я пробовал вчера такой же огурец и тоже не смог с ним справиться.
Звоните 911.

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