Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал героем соцсетей

Пользователь Twitter под ником Nique опубликовала в соцсети забавное видео со своим племянником. В описании девушка отметила, что малыш очень просил дать ему попробовать острый огурчик, и она сдалась.

Только вот такую бурную реакцию мальчика на острую закуску никто не ожидал. Откусив огурец, ребенок понял, что совершил огромную ошибку и практически лишился чувств.

Реакция и эмоции малыша понравились пользователям соцсети, и видео за считанные часы стало вирусным. Как позже написала Nique, с племянником все в порядке.