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18:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети запустили флешмоб в честь Адель

Поклонники грустят, что певица завершает карьеру.

В конце 2018 года британская исполнительница Адель объявила о том, что уходит со сцены, чтобы больше времени посвящать воспитанию своего сына Аджело. Поклонники взгрустнули, а кое-кто даже сделал печальный прощальный ролик с мармеладными мишками, которые под фонограму живого выступления Адель подпевали друг другу.

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Ролик стал вирусным, и в Сети быстро возник новый флешмоб под названием Adele challenge. Под одноименным хэштегом пользователи публикуют свои версии «концерта» с использованием еды, телефонов, кухонной утвари и вообще всего, что попадется под руку.

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