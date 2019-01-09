Пользователи Сети запустили флешмоб в честь Адель
Поклонники грустят, что певица завершает карьеру.
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Поклонники грустят, что певица завершает карьеру.
В конце 2018 года британская исполнительница Адель объявила о том, что уходит со сцены, чтобы больше времени посвящать воспитанию своего сына Аджело. Поклонники взгрустнули, а
Ролик стал вирусным, и в Сети быстро возник новый флешмоб под названием Adele challenge. Под одноименным хэштегом пользователи публикуют свои версии «концерта» с использованием еды, телефонов, кухонной утвари и вообще всего, что попадется под руку.
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