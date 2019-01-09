Пользователи Сети запустили флешмоб в честь Адель

В конце 2018 года британская исполнительница Адель объявила о том, что уходит со сцены, чтобы больше времени посвящать воспитанию своего сына Аджело. Поклонники взгрустнули, а кое-кто даже сделал печальный прощальный ролик с мармеладными мишками, которые под фонограму живого выступления Адель подпевали друг другу.