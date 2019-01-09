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20:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Идеальная фотобомба. Начинающая модель испортила снимки знаменитостей на «Золотом глобусе»

Зато хорошо выполнила свою работу.

7 января в Лос-Анджелесе прошел предвестник «Оскара» — премия «Золотой глобус». Но одной из самых обсуждаемых персон после церемонии стала не какая-нибудь знаменитость, а 30-летняя модель из Лос-Анджелеса Келлет Кутберт.

Девушка была одной из моделей, что рекламировали на церемонии воду Fiji. И Келлет свою миссию выполнила на все сто процентов. Она постоянно крутилась возле стенда, где фотографы снимали знаменитостей, и как бы невзначай влезала в кадр.

Окей, девушка с водой Fiji. Звезда родилась. Ты настоящий победитель “Золотого глобуса”

Таким образом Кутберт с подносом и бутылками с водой «зафотобомбила» огромное количество снимков звезд и стала одной из самых обсуждаемых персон в Twitter.

Девушка с водой Fiji, я люблю тебя. Милая, ты делаешь свою работу замечательно.

После обрушившейся популярности, девушка призналась, что количество ее подписчиков в соцсетях увеличилось с 50 тысяч до 212 тысяч. А ее саму пригласили поучаствовать в нескольких шоу на американском телевидении. Пользователи соцсетей окрестили Келлет «первым мемом 2019 года» и назвали его «A Star is born» («Звезда родилась»).

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