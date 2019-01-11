Дельфины проплыли наперегонки с американским серфером
Именно такие видео нужно смотреть в холодный зимний день.
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Именно такие видео нужно смотреть в холодный зимний день.
Пользователи Сети опубликовали ролик, на котором калифорнийский пожарный Алден Блэр скользит по волнам вместе с дельфинами. Морские обитатели не просто присоединились к американцу, но, кажется, устроили с ним соревнования на скорость.
Хотя на видео трудно определить, кто в итоге пришел первым, удовольствие от процесса, судя по всему, получили все участники заплыва.