Фотограф показал, как начинается утро в разных странах мира
Свои фото он делал ровно в восемь утра.
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Свои фото он делал ровно в восемь утра.
Бельгийский фотограф Паскаль Маннартс много лет путешествует по всей планете и снимает жителей разных стран, их культуру и быт. Больше всего фотограф любит работать по утрам, а потому идея проследить, как в разных уголках планеты люди начинают свой день, показалась ему интересной.
Свой проект под названием 8 a.m. Around the World («Восемь утра в мире») Паскаль снимал в 50 странах в Азии, в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке ровно в восемь утра по местному времени.
Фотограф отметил, что по утрам люди более открыты к общению и позитивны, а потому работать над этой серией было легко и приятно.