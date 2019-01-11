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17:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф показал, как начинается утро в разных странах мира

Свои фото он делал ровно в восемь утра.

Бельгийский фотограф Паскаль Маннартс много лет путешествует по всей планете и снимает жителей разных стран, их культуру и быт. Больше всего фотограф любит работать по утрам, а потому идея проследить, как в разных уголках планеты люди начинают свой день, показалась ему интересной.

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Индия
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Мьянма

Свой проект под названием 8 a.m. Around the World («Восемь утра в мире») Паскаль снимал в 50 странах в Азии, в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке ровно в восемь утра по местному времени.

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Бангладеш
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Индия

Фотограф отметил, что по утрам люди более открыты к общению и позитивны, а потому работать над этой серией было легко и приятно.

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