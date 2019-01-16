Пользователи Сети показывают, как изменились за 10 лет
В соцсетях проходит ностальгический флешмоб.
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В соцсетях проходит ностальгический флешмоб.
В январе 2019 года в соцсетях стартовал новый флешмоб под хэштегами #10YearChallenge и #2009vs2019.
Как следует из названия, пользователи показывают, как они выглядели 10 лет назад и как выглядят сейчас.
Can we NOT? #10yearchallenge— RosyMelina (@RosyMelina) January 16, 2019
I can’t even believe this lol ? pic.twitter.com/RCTKHX4FSw
За 10 лет исчезли щёки и радость в глазах #2009vs2019 pic.twitter.com/d0u7SjT269— Ооооо! (@_holy_oly) January 16, 2019
Несмотря на то, что похожие флешмобы проходят в соцсетях с завидной регулярностью, новый челлендж стал очень популярным. Причем настолько, что к нему даже присоединились знаменитости. Например, свои снимки «до» и «после» показала Риз Уизерспун.
Не обошлось и без шуток. Пока одни выкладывали собственные фото, другие — собирали изменения техники, знаменитостей, вкусовых привычек и даже предположили, как через 10 лет будет выглядеть самое знаменитое яйцо интернета.
#10YearChallenge emotional edition pic.twitter.com/ECHaEABtjo— Nicolás (@ncebyuj) January 16, 2019
This is basically what happened? #10yearchallenge pic.twitter.com/012PD0R6eW— Jennifer Monzon (@sarai4336) January 16, 2019
Most heartbreaking transformation ?#10yearchallenge pic.twitter.com/MO2PPbR7Cb— Apurva Ahlawat (@senseslayer) January 16, 2019
#10yearchallenge accepted?? pic.twitter.com/AYqN0JphRR— R.S. (@ronysaad8) January 16, 2019
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