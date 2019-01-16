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17:07 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети показывают, как изменились за 10 лет

В соцсетях проходит ностальгический флешмоб.

В январе 2019 года в соцсетях стартовал новый флешмоб под хэштегами #10YearChallenge и #2009vs2019.

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Как следует из названия, пользователи показывают, как они выглядели 10 лет назад и как выглядят сейчас.

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Несмотря на то, что похожие флешмобы проходят в соцсетях с завидной регулярностью, новый челлендж стал очень популярным. Причем настолько, что к нему даже присоединились знаменитости. Например, свои снимки «до» и «после» показала Риз Уизерспун.

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Не обошлось и без шуток. Пока одни выкладывали собственные фото, другие — собирали изменения техники, знаменитостей, вкусовых привычек и даже предположили, как через 10 лет будет выглядеть самое знаменитое яйцо интернета.

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