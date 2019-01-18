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13:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самая красивая в мире девушка-дальнобойщик

Эта японка — настоящая звезда Instagram.

Рино Сасаки всего несколько лет назад работала учительницей танцев, а сейчас водит огромные грузовики по всей Японии. Но сменить профессию она решила из-за печальных обстоятельств.

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Семь лет назад ее папа, который работал дальнобойщиком, сильно заболел. Тогда Рино решила ездить с ним: чтобы больше времени проводить вместе, заботиться о нем и подменять, когда он устанет. Она получила водительские права и научилась ремонтировать машины.

И это ей настолько понравилось, что она окончательно забросила танцы и сейчас работает вместе со своим отцом постоянно.

Она также ведет Instagram-аккаунт, в котором показывает обычные будни дальнобойщиков: дороги, грузовики, перекусы в придорожных кафе и не всегда комфортабельный ночлег.

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В целом своей жизнью Рино очень довольна и мечтает своим примером вдохновить других девушек идти в «мужскую» профессию. Единственное, на что жалуется японка — недостаток комфортной спецодежды, которую шьют исключительно для мужчин. Потому в будущем она мечтает выпустить собственную линию женственной и красивой спецодежды маленьких размеров.

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