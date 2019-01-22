Совет «не есть за два часа до сна» оказался бесполезным

Диетологи обычно рекомендуют двухчасовой интервал между последним приемом пищи и отправлением ко сну, чтобы уровень сахара в крови успел стабилизироваться после еды. Считается, что таким образом снижается риск нарушений обмена веществ, ведущих к набору лишнего веса и диабету 2 типа.

Японские ученые решили проверить, как промежуток между ужином и сном влияет на уровень гликированного гемоглобина — биохимического показателя, отражающего среднюю концентрацию глюкозы в крови за длительный период (в данном случае — за два-три месяца).

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Для этого исследователи проанализировали данные, касающиеся более полутора тысяч здоровых японцев и японок в возрасте от 40 до 74 лет. Данные, собиравшиеся на протяжении трех лет (с 2012 по 2014 годы), касались режима питания, сна, образа жизни, физической активности этих людей, а также наличия у них вредных привычек, в частности курения. Кроме того, участники регулярно сдавали кровь на анализ.

Большинство из них соблюдало рекомендации специалистов, и не ело по крайней мере за два часа до сна. Но 16% мужчин и 8% женщин не следовали этому совету, и зачастую ужинали прямо перед тем, как отправиться в постель.