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17:39 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Совет «не есть за два часа до сна» оказался бесполезным

Поздние ужины не повышают риск ожирения и диабета. Результаты исследования, проведенного специалистами из Университета Окаяма (Япония), опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Диетологи обычно рекомендуют двухчасовой интервал между последним приемом пищи и отправлением ко сну, чтобы уровень сахара в крови успел стабилизироваться после еды. Считается, что таким образом снижается риск нарушений обмена веществ, ведущих к набору лишнего веса и диабету 2 типа.

Японские ученые решили проверить, как промежуток между ужином и сном влияет на уровень гликированного гемоглобина — биохимического показателя, отражающего среднюю концентрацию глюкозы в крови за длительный период (в данном случае — за два-три месяца).

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Для этого исследователи проанализировали данные, касающиеся более полутора тысяч здоровых японцев и японок в возрасте от 40 до 74 лет. Данные, собиравшиеся на протяжении трех лет (с 2012 по 2014 годы), касались режима питания, сна, образа жизни, физической активности этих людей, а также наличия у них вредных привычек, в частности курения. Кроме того, участники регулярно сдавали кровь на анализ.

Большинство из них соблюдало рекомендации специалистов, и не ело по крайней мере за два часа до сна. Но 16% мужчин и 8% женщин не следовали этому совету, и зачастую ужинали прямо перед тем, как отправиться в постель.

Анализ собранной информации показал, что, хотя за три года средний уровень гликированного гемоглобина у участников поднялся (с 5,2 до 5,58%), продолжительность интервала между ужином и сном не играет в этом процессе сколько-нибудь заметной роли. Гораздо более важное значение для здорового обмена веществ имеют такие факторы образа жизни, как правильное питание, физическая активность, нормальный сон и индекс массы тела, отказ от алкоголя и курения, сделали вывод ученые.

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