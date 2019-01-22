Британская полиция показала фото преступника, похожего на Росса из «Друзей»

В октябре полицейские британского города Блэкпул опубликовали фото с камеры наблюдения одного из магазинов, на котором был изображен вор. Пока стражи правопорядка просили помощи у людей в опознании преступника, пользователи соцсетей шутили на тему схожести вора с актером Дэвидом Швиммером, сыгравшим Росса Геллера в популярном сериале «Друзья».

Актеру даже пришлось сделать официальное заявление о том, что к краже пива в британском магазине он не имеет ни малейшего отношения. Швиммер записал пародийный ролик, на котором он крадет пиво из американского супермаркета и написал, что пока в Блэкпуле совершалось преступление, он в поте лица трудился в Нью-Йорке.

В ноябре британские полицейские все-таки поймали настоящего вора, но на суд он не явился, а потому был повторно арестован уже в январе 2019 года. И тут в Сети опубликовали его настоящее фото, которое многих разочаровало. Как оказалось, в реальной жизни преступник по имени Абдула Хуссейни ничуть не похож на Дэвида Швиммера. К тому же он носит бороду и усы.