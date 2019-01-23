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13:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

Чудеса маскировки: зачем гадюка притворяется пауком (видео)

Ей это отлично удается.

В Сети появилось видео с гадюкой, демонстрирующей чудеса маскировки. Ее хвост так похож на паука, что змея успешно использует его в качестве приманки для птиц.

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Кроме того, природа наградила рептилию этого вида пестрым окрасом, благодаря которому змея отлично сливается с пейзажем.

Впервые ученые обнаружили этот вид гадюки в 1968 году во время экспедиции в Иран. Тогда исследователи приняли ее необычный хвост за врождённую аномалию или последствия травмы. Но вскоре новый вид утвердили официально и дали ему подходящее название — «Ложнорогатая гадюка с пауком на хвосте».

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