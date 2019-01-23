Чудеса маскировки: зачем гадюка притворяется пауком (видео)

В Сети появилось видео с гадюкой, демонстрирующей чудеса маскировки. Ее хвост так похож на паука, что змея успешно использует его в качестве приманки для птиц.

Впервые ученые обнаружили этот вид гадюки в 1968 году во время экспедиции в Иран. Тогда исследователи приняли ее необычный хвост за врождённую аномалию или последствия травмы. Но вскоре новый вид утвердили официально и дали ему подходящее название — «Ложнорогатая гадюка с пауком на хвосте».