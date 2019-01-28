Австралиец снял на видео необычные «скрученные» облака

43-летний Дэмиен Нокс из Австралии во время своей поездки по Новому Южному Уэльсу стал свидетелем завораживающего зрелища.

Над океаном в чистом голубом небе он увидел облако, похожее на гигантский рулон, или, как прокомментировал сам Нокс, на «большой скрученный омлет».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xZMOdmm7QI8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Облако быстро двигалось и крутилось в сторону берега в течение пяти минут. Нокс был настолько поражен увиденным, что решил немедленно заснять происходящее.