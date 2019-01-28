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13:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Австралиец снял на видео необычные «скрученные» облака

Удивительное явление.

43-летний Дэмиен Нокс из Австралии во время своей поездки по Новому Южному Уэльсу стал свидетелем завораживающего зрелища.

Над океаном в чистом голубом небе он увидел облако, похожее на гигантский рулон, или, как прокомментировал сам Нокс, на «большой скрученный омлет».

Во время загрузки произошла ошибка.

Облако быстро двигалось и крутилось в сторону берега в течение пяти минут. Нокс был настолько поражен увиденным, что решил немедленно заснять происходящее.

Отметим, что осенью 2018 года жители США могли наблюдать не только очень необычные, но и жуткие облака, напоминавшие цунами.

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