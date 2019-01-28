Австралиец снял на видео необычные «скрученные» облака
Удивительное явление.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Удивительное явление.
43-летний Дэмиен Нокс из Австралии во время своей поездки по Новому Южному Уэльсу стал свидетелем завораживающего зрелища.
Над океаном в чистом голубом небе он увидел облако, похожее на гигантский рулон, или, как прокомментировал сам Нокс, на «большой скрученный омлет».
Облако быстро двигалось и крутилось в сторону берега в течение пяти минут. Нокс был настолько поражен увиденным, что решил немедленно заснять происходящее.
Отметим, что осенью 2018 года жители США могли наблюдать не только очень необычные, но и жуткие облака, напоминавшие цунами.