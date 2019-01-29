Пенсионеры-математики придумали законный способ постоянно выигрывать в лотерею

Джерри и Мардж Селби из американского штата Мичиган много лет управляли небольшим магазином, пока однажды Джерри не увидел брошюру о новой лотерее под названием Winfall.

По правилам лотереи, когда джекпот достигает пять миллионов, а выигрышные шесть цифр никто не находит, все деньги делятся между теми участниками, у которых совпали пять, четыре и три цифры в билете.

Джерри, у которого есть степень бакалавра по математике, посчитал, что в 57 билетах, которые он купит за 1100 долларов, окажется 18 или 19 билетов с тремя совпадающими цифрами и один с четырьмя. За выигрышные три цифры он получит по 50 долларов, а комбинация из четырех цифр принесет ему тысячу.

Таким образом, он сможет заработать почти вдвое больше, чем потратит.

Решив проверить свою теорию, пенсионеры купили билетов на 3600 долларов и выиграли 6300 долларов. И понеслось.

Джерри и Мардж несколько лет тратили на лотерейные билеты сотни тысяч долларов, а затем даже основали компанию для единомышленников, которые покупали билеты пачками и получали солидную прибыль. По словам пенсионеров, в год на лотерею они тратили больше 4 миллионов долларов, но с легкостью возвращали эти суммы почти в удвоенном размере.

Но в 2011 году необычно большими объемами продаж лотерейных билетов заинтересовались журналисты The Boston Globe.

Они узнали, что, помимо пенсионеров, по такой же схеме работает и группа студентов-математиков из Массачусетского технологического института.

Эти ребята также не стали жадничать и основали свой «Клуб миллионеров», с участниками которого делились секретом быстрого заработка.

На время расследования лотерею закрыли, а находчивых математиков обвинили в мошенничестве. Но вскоре стало понятно, что ничего криминального в их действиях нет. Ведь в то время, когда увеличивался джекпот, шансы на выигрыш возрастали не только у них, но и у всех людей, кто участвует в лотерее. К тому же по закону не запрещается покупать большое количество билетов.

Всего за девять лет Джерри и Мардж Селби и их друзья заработали более 26 миллионов долларов. А недавно пенсионеры за круглую сумму продали свою историю кинопродюсерам, которые планируют снять фильм об их жизни.