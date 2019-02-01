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17:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

Выбраны самые изысканные блюда 2019 года (фото)

В Лионе прошел международный кулинарный конкурс.

Во Франции состоялся международный конкурс кулинарного искусства Bocuse d’Or 2019. В этом году посоревноваться за звание лучшего из лучших в Лион приехали шеф-повара 24 стран мира.

Статуэтку «Золотой Бокюз» и денежный приз в размере 20 тысяч евро получил датчанин Кеннет Тофт-Хансен, приготовившего каре молочного теленка и овощной шартрез. Кстати, статуэтка престижного конкурса для него стала уже четвертой. Интересно, что в номинации «Лучший помощник» победил ассистент Кеннета Кристиан Веллендорф.

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Второе место занял шеф-повар из Швеции Себастьян Гибранд, а третье — норвежец Кристиан Андре Петтерсен.

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Дания
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Швеция
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Финляндия
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Норвежец Кристиан Андре Петтерсен

Отметим, что конкурс Bocuse d’Or был основан в 1987 году французским шеф-поваром Полем Бокюзом. Он проходит два раза в год в Лионе и считается своеобразным кулинарным «Оскаром».

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