Выбраны самые изысканные блюда 2019 года (фото)
В Лионе прошел международный кулинарный конкурс.
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В Лионе прошел международный кулинарный конкурс.
Во Франции состоялся международный конкурс кулинарного искусства Bocuse d’Or 2019. В этом году посоревноваться за звание лучшего из лучших в Лион приехали
Статуэтку «Золотой Бокюз» и денежный приз в размере 20 тысяч евро получил датчанин Кеннет
Второе место занял
Отметим, что конкурс Bocuse d’Or был основан в 1987 году французским