Российские звeзды объединились в борьбе против рака
Сегодня, 4 февраля — Всемирный день борьбы с раком.
Сегодня, 4 февраля — Всемирный день борьбы с раком.
Рак — главная опасность планеты. Российские звезды спорта, кино и телевидения — Рената Литвинова, Иван Ургант, Александр Гудков, продюссерская группа Good Story Media и их друзья, Антон Богданов, Марина Кравец, Илья Авербух, Григорий Заславский, Эвелина Закамская, Никита Козлов, Светлана Пермякова, Бату Хасиков, Алексей Маклаков, Сангаджи Тарбаев, Игорю Виттель, Сергей Широков, Михаил Полицеймако, Мария Орзул, Мецо Игитян, Ирина Вилкова, Камил Гаджиев, Дарья Левченко, Игорь Ознобихин, Александр Шоуа, Тимур Тания, Анна Шепелева, Илья Иванов, Денис Яковлев, Алексей Литвиненко, Константин Иванов, Сергей Широков, Артем Ребров, креативное агенство Viewerest, Кирилл Кяро присоединились к ежегодному всероссийскому флешмобу #РакНашВраг. Его цель — привлечь внимание к проблеме недостаточной информированности людей о профилактике рака.
Один из первых, кто начал флешмоб — хирург Бадма Башанкаев — заявил, что нужно действовать. Пройти скрининг, обнаружить рак на ранней стадии — это возможность предотвратить болезнь или «поймать» ее на очень ранней стадии, когда можно полностью излечиться.
Своевременный скрининг и ранняя диагностика могут помочь остановить чуму XXI века. #Скрининг#ЭтоСпасаетЖизни. Поддержать флешмоб может любой пользователь. Достаточно выложить видео с «угрозами» в адрес болезни, с хэштегом #РакНашВраг.
Компания Mail.ru Group присоединяется к флешмобу, поддержи его и ты. Поможет каждый голос!