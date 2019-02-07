Инженеры создали робота, научившегося играть в «дженгу» (видео)

В Массачусетском технологическом институте создали робота, который самостоятельно научился играть в «дженгу». Суть этой игры в том, чтобы доставать кирпичики из «фундамента» башни и укладывать их сверху на нее так, чтобы конструкция не рухнула как можно дольше.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/1d6a3e21-ea23-4869-9e6a-99f236884ca3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1287498" target="_blank">Ученые создали робота, который научился играть в «дженгу»</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы робот справился с этой задачей, его оснастили датчиками, видеокамерой и двухконтактным манипулятором. После этого он смог определять, какой кирпичик лежит свободнее, чтобы его было легче достать.

Так как важно и то, чтобы башня не разрушилась, робот научился объединять зрение и осязание.