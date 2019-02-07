Инженеры создали робота, научившегося играть в «дженгу» (видео)
Хотя получилось у него не сразу.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Хотя получилось у него не сразу.
В Массачусетском технологическом институте создали робота, который самостоятельно научился играть в «дженгу». Суть этой игры в том, чтобы доставать кирпичики из «фундамента» башни и укладывать их сверху на нее так, чтобы конструкция не рухнула как можно дольше.
Чтобы робот справился с этой задачей, его оснастили датчиками, видеокамерой и двухконтактным манипулятором. После этого он смог определять, какой кирпичик лежит свободнее, чтобы его было легче достать.
По словам инженеров, он «понял» принцип игры, только вытащив более 200 кирпичиков.