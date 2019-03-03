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11:26 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Алкоголь полезен только пожилым

Самое большое количество смертей, связанных со злоупотреблением спиртным, случается среди сравнительно молодых людей.

Источник: Reuters

Результаты исследования, проведенного группой ученых из Бостонского медицинского центра, Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (США), Канадского института по изучению зависимостей, Университета Картин (Австралия) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания), опубликованы в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Как отмечают авторы, хотя итоги некоторых исследований демонстрируют, что умеренное потребление алкоголя приносит пользу для здоровья, стоит иметь в виду, что для участия в этих исследованиях обычно отбирают людей старше 50 лет.

Эти исследования просто не учитывают тех, кто скончался от последствий потребления алкоголя, не дожив до 50-летнего возраста.

«Те, кто продолжает регулярно выпивать, перейдя за 50-летний возрастной порог, фактически являются теми, кто выжил. Возможно, они изначально обладали более крепким здоровьем или более осторожно относились к выпивке», — пояснил ведущий автор Тимоти Наими (Timothy Naimi).

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Чтобы получить более достоверную статистическую картину того, как алкоголь влияет на людей разных возрастных групп, Наими и его коллеги проанализировали огромный массив государственных статистических данных о смертности, ее причинах, и состоянии здоровья американцев за 2006−2010 годы. В итоге ученые пришли к выводу, что основным фактором, определяющим пользу и вред от употребления спиртного, является возраст.

Так, почти 36% смертей, связанных с алкоголем, происходят в возрастной группе от 20 до 49 лет. В то же время количество смертей, которые потенциально могли бы быть предотвращены путем употребления спиртного, в этой возрастной группе составляет всего 4,5%. Между тем среди людей старше 65 лет этот показатель достигает 80%.

Когда исследователи обратились к другому демографическому показателю, непрожитым годам потенциальной жизни (это индикатор слишком ранней смерти, показывающий, сколько лет люди не дожили до нормативного возраста (обычно это 70 лет)), здесь также преимущество оказалось на стороне более пожилой возрастной группы. В группе от 20 до 49 лет показатель непрожитых лет из-за увлечения спиртным составил почти 59%, а группе старше 65 лет — 15%. Кроме того, в молодой группе показатель продления жизни, связанный с употреблением спиртного, составил всего 14,5%, а в пожилой группе — более 50%.

«Это означает, что у молодых людей риск скончаться от алкоголя выше, чем скончаться от его недостатка, — объяснил Наими. — А польза для здоровья от умеренного потребления спиртного, о которой часто упоминают в массмедиа, в основном приходится на долю людей старшего возраста».

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