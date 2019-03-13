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13:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

Подросток собрал кубик Рубика ногами (видео)

И установил рекорд.

16-летний Дэниел Роуз-Левин из Бруклина собрал кубик Рубика ногами за 16,96 секунды и тем самым установил мировой рекорд.

Свое умение он продемонстрировал в Институте математики в Нью-Йорке.

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Юноша устанавливает мировой рекорд уже в четвертый раз. В будущем году он надеется превзойти свое собственное достижение.

Дэниел начал тренироваться с кубиком Рубика пять лет назад в математическом лагере. Он начинал с рук, но в этом же лагере учили собирать кубик и ногами. Дэниелу идея понравилась. Если руки юноши уставали от тренировок, он переключался на ноги.

Лорен, мать Дэниела, по профессии математик. Она говорит, что кубик Рубика помог ее сыну развить математические способности.

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