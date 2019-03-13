Подросток собрал кубик Рубика ногами (видео)
И установил рекорд.
И установил рекорд.
16-летний Дэниел
Свое умение он продемонстрировал в Институте математики в
Юноша устанавливает мировой рекорд уже в четвертый раз. В будущем году он надеется превзойти свое собственное достижение.
Дэниел начал тренироваться с кубиком Рубика пять лет назад в математическом лагере. Он начинал с рук, но в этом же лагере учили собирать кубик и ногами. Дэниелу идея понравилась. Если руки юноши уставали от тренировок, он переключался на ноги.
Лорен, мать Дэниела, по профессии математик. Она говорит, что кубик Рубика помог ее сыну развить математические способности.
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