Подросток собрал кубик Рубика ногами (видео)

16-летний Дэниел Роуз-Левин из Бруклина собрал кубик Рубика ногами за 16,96 секунды и тем самым установил мировой рекорд.

Свое умение он продемонстрировал в Институте математики в Нью-Йорке.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/017475eb-0493-464c-8b70-acec07aae0a0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1301345" target="_blank">Подросток собрал Кубик Рубика ногами</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Юноша устанавливает мировой рекорд уже в четвертый раз. В будущем году он надеется превзойти свое собственное достижение.

Дэниел начал тренироваться с кубиком Рубика пять лет назад в математическом лагере. Он начинал с рук, но в этом же лагере учили собирать кубик и ногами. Дэниелу идея понравилась. Если руки юноши уставали от тренировок, он переключался на ноги.

Лорен, мать Дэниела, по профессии математик. Она говорит, что кубик Рубика помог ее сыну развить математические способности.