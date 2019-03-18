На Ибице обнаружили ветклинику для ежей

В середине марта корреспондент издания Publico Инаки Берасалусе, живущий на Ибице, увидел у двери своего частного дома маленького ежика. Животное выглядело печально: еж был истощен, а его тело облепили насекомые.

Берасалусе отнес зверя в дом, где вместе с родными накормил его сыром и фруктами. Но ежу, у которого, судя по виду, были серьезные проблемы со здоровьем, это не помогло. Тогда журналист решил написать пост в Facebook, чтобы узнать, нет ли на Ибице ветеринарных клиник, где ежа приняли бы на лечение.

Уже спустя пару минут мужчина получил ответ — ему подсказали и адрес, и телефон.

Оказалось, что на Ибице есть заведение под названием Can Hog, которое специализируется на лечении ежей.

Клиникой, которая содержится на пожертвования местных жителей, управляет женщина по имени Адила, а помогают ей около 20 волонтеров. Сама Адила не училась медицинскому делу в университете, но закончила ветеринарные курсы в Лондоне. По ее словам, ежи в основном болеют одним и тем же, и для такого однотипного лечения ее знаний достаточно.

Берасалусе отнес найденного ежика в Can Hog, и Адила выяснила, что животное заразилось паразитами из-за нехватки нормальной еды.

На данный момент еж находится на лечении, но уже через пару дней работники ветклиники обещают выпустить его в лес.

Варвара Макарова