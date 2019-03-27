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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кафе в Бангкоке стало популярным благодаря 12 корги (видео)

За небольшую плату с ними можно общаться целый час.

Одно из кафе в Бангкоке радует посетителей сеансами общения с вельш-корги.

Здесь живет сразу 12 собак этой породы. Пообщаться с питомцами могут все желающие посетители. «Встречи» длятся по часу три раза в день, шесть дней в неделю. За удовольствие нужно заплатить 11 долларов. Корги с радостью позволяют себя гладить, фотографировать и за небольшое угощение выполняют команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владелица заведения не планировала превращать его в корги-кафе. Но у ее собак родились щенки, и было решено не продавать малышей. «Я просто хочу поделиться любовью и счастьем», ­- говорит она.

Анна Лысенко

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