Кафе в Бангкоке стало популярным благодаря 12 корги (видео)
За небольшую плату с ними можно общаться целый час.
За небольшую плату с ними можно общаться целый час.
Одно из кафе в Бангкоке радует посетителей сеансами общения с
Здесь живет сразу 12 собак этой породы. Пообщаться с питомцами могут все желающие посетители. «Встречи» длятся по часу три раза в день, шесть дней в неделю. За удовольствие нужно заплатить 11 долларов. Корги с радостью позволяют себя гладить, фотографировать и за небольшое угощение выполняют команды.
Владелица заведения не планировала превращать его в
Анна Лысенко
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