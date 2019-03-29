Дизайнерские туфли-копыта озадачили покупателей
Обувь на большого любителя.
Обувь на большого любителя.
Сеть британских брендовых бутиков озадачила покупателей необычной новинкой. На продажу была выставлена дизайнерская пара туфель на каблуке в виде верблюжьего копыта бежевого цвета и с красным носком.
Дизайнером странной обуви выступил известный британский дизайнер Джон Гальяно, который сотворил туфли специально для французского модного дома Maison Margiela. Стоимость «верблюжьих» каблуков — почти 1000 долларов.
Фото дизайнерской новинки появилось в соцсетях, где на нее тут же бурно отреагировали подписчики.
Кстати, такая пара отлично бы смотрелась на странице