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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнерские туфли-копыта озадачили покупателей

Обувь на большого любителя.

Сеть британских брендовых бутиков озадачила покупателей необычной новинкой. На продажу была выставлена дизайнерская пара туфель на каблуке в виде верблюжьего копыта бежевого цвета и с красным носком.

Дизайнером странной обуви выступил известный британский дизайнер Джон Гальяно, который сотворил туфли специально для французского модного дома Maison Margiela. Стоимость «верблюжьих» каблуков — почти 1000 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фото дизайнерской новинки появилось в соцсетях, где на нее тут же бурно отреагировали подписчики.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что новое творение Джона Гальяно вполне может претендовать на звание самой уродливой обуви в мире.

Кстати, такая пара отлично бы смотрелась на странице Instagram-аккаунта Crimes Against Shoemanity, автор которого собирает самую странную и некрасивую обувь, когда-либо созданную человеком.

Медведев ответил на вопросы пользователей «ВКонтакте». Главное
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