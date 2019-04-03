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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы сделали новое открытие о природе темной материи

И опровергли теорию Хокинга.

Международная группа исследователей поставила под сомнение теорию Стивена Хокинга о том, что темная материя состоит из первичных черных дыр.

Ученые знают, что 85% Вселенной состоит из темной материи. Однако обнаружить ее частицы до сих пор не удавалось никому. Это побудило группу исследователей рассмотреть теорию знаменитого физика 1974 года о первичных черных дырах в нашей галактике. Предполагается, что такие черные дыры могли образоваться неизвестным астрономам путем, то есть за счёт гравитационного коллапса крупной звезды, а в момент начального расширения Вселенной.

Хокинг предположил, что большое число небольших первичных чёрных дыр может существовать в области галактического гало Млечного Пути. Он озвучил гипотезу, что эти дыры размером менее десятой доли миллиметра составляют большую часть темной материи.

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Исследователи из Японии, Индии и США под руководством Института физики и математики Вселенной им. Кавли использовали описанный Альбертом Эйнштейном эффект гравитационного линзирования. Известно, что массивное тело, например, звезда, планета или скопление темной материи, может изменять своим гравитационным полем направление электромагнитного излучения, подобно тому, как обычная линза изменяет направление светового луча.

Ученые использовали снимки, сделанные цифровой камерой Hyper Suprime-Cam на телескопе Subaru на Гавайских островах. В качестве источника света служили звезды в галактике Андромеды, а гравитационной линзой должна была выступить первичная черная дыра.

Исследователи проанализировали 190 последовательных изображений галактики Андромеды, сделанных за семь часов в течение одной ясной ночи. Если бы темная материя действительно состояла из первичных черных дыр данной массы, они бы нашли не менее 1000 свидетельств гравитационного линзирования. Но после тщательного анализа ученые смогли идентифицировать только один случай.

Результаты команды показали, что первичные черные дыры могут составлять не более 0,1% всей массы темной материи. Поэтому теория Хокинга, скорее всего, не верна.

Анна Лысенко

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