Швейцарцы объявили войну кофе
Власти страны намерены отказаться от стратегического запаса кофейных зерен.
Власти страны намерены отказаться от стратегического запаса кофейных зерен.
«Кофе не является продуктом, жизненно необходимым для выживания, так как почти не содержит калорий и поэтому, с физиологической точки зрения, не имеет значения для обеспечения питания населения», — так объясняется в правительственном заявлении решение прекратить создавать в стране запасы сырых кофейных зерен, пишет The Guardian.
Как отмечается в
Резервные запасы начали создаваться в Швейцарии в период между Первой и Второй мировыми войнами на случай нехватки продовольствия
Швейцарское законодательство до сих пор обязывало компании, так или иначе связанные с производством и торговлей кофе, у себя на складах хранить резервные мешки с кофейными зернами. Согласно новому решению, эта обязанность продлится до 2022 года, а затем компании будут вольны поступать с этими запасами так, как им вздумается. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ноябре.
Сейчас обязанность по созданию швейцарских кофейных резервов делят между собой 15 компаний, а размер запаса составляет около 15300 тонн, что, по оценкам специалистов, хватит на три месяца потребления внутри страны.
С намерениями правительства относительно кофейных запасов согласны далеко не все. К примеру, организация по надзору за швейцарским стратегическим резервом Réservesuisse обратилась к властям с просьбой пересмотреть свою позицию. При этом в организации, помимо прочего, ссылаются на то, что недостаток калорий в кофе с лихвой компенсируется высоким содержанием в напитке витаминов и антиоксидантов. Калории не должны являться основным критерием для принятия решения по этому вопросу, считают в Réservesuisse.