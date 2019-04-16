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08:03 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Швейцарцы объявили войну кофе

Власти страны намерены отказаться от стратегического запаса кофейных зерен.

Источник: Reuters

«Кофе не является продуктом, жизненно необходимым для выживания, так как почти не содержит калорий и поэтому, с физиологической точки зрения, не имеет значения для обеспечения питания населения», — так объясняется в правительственном заявлении решение прекратить создавать в стране запасы сырых кофейных зерен, пишет The Guardian.

Как отмечается в пресс-релизе, в кофе слишком мало белков, жиров и углеводов.

Кофе может быть полезен по психологическим причинам, но это обстоятельство не является решающим, и продолжать практику обязательного хранения этого продукта необходимо прекратить.

Резервные запасы начали создаваться в Швейцарии в период между Первой и Второй мировыми войнами на случай нехватки продовольствия из-за войн, природных катастроф или эпидемий. Помимо кофейных зерен, в стратегический запас входили рис, сахар, пищевые масла и корма для животных.

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Швейцарское законодательство до сих пор обязывало компании, так или иначе связанные с производством и торговлей кофе, у себя на складах хранить резервные мешки с кофейными зернами. Согласно новому решению, эта обязанность продлится до 2022 года, а затем компании будут вольны поступать с этими запасами так, как им вздумается. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ноябре.

Сейчас обязанность по созданию швейцарских кофейных резервов делят между собой 15 компаний, а размер запаса составляет около 15300 тонн, что, по оценкам специалистов, хватит на три месяца потребления внутри страны.

С намерениями правительства относительно кофейных запасов согласны далеко не все. К примеру, организация по надзору за швейцарским стратегическим резервом Réservesuisse обратилась к властям с просьбой пересмотреть свою позицию. При этом в организации, помимо прочего, ссылаются на то, что недостаток калорий в кофе с лихвой компенсируется высоким содержанием в напитке витаминов и антиоксидантов. Калории не должны являться основным критерием для принятия решения по этому вопросу, считают в Réservesuisse.

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