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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец помещает свою кошку в популярные фильмы (видео)

И кино становится еще интереснее.

Двухлетняя кошка по имени Лиззи (она же OwlKitty) — настоящая суперзвезда. На ее Instagram подписаны более 235 тысяч человек, а сама Лиззи может похвастаться «ролями» в известных голливудских фильмах.

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Правда, «попала» она в Голливуд не сама, а благодаря своему владельцу — аниматору и монтажеру Тибо Шарропину, который с помощью фотошопа добавляет любимицу в сцены из популярных фильмов.

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Тибо снимает Лиззи дома на фоне зеленого экрана, а затем вставляет кошку в настоящее кино вместо актеров.

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Таким образом OwlKitty «позировала» ДиКаприо в «Титанике», «разрушала» Токио в «Годзилле» и даже «получила» несколько статуэток «Оскара».

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Екатерина Гура

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