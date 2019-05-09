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09:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Красной площади проходит Парад Победы (видеотрансляция)

В Москве начался парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в параде принимают участие более 13,6 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.

Телеканал «Россия 1» ведет прямую трансляцию Парада Победы.

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В пешей части мероприятия по Красной площади пройдут курсанты суворовских и нахимовских военных училищ, кадеты, бойцы сухопутных войск, ВМФ, Воздушно-космических сил, ВДВ, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России и представители военно-патриотического движения «Юнармия».

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Что касается техники, то по традиции откроет механизированную часть парада легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34−85. Вслед за ним по главной площади нашей страны проследуют автомобили «Тигр-М», в том числе с боевым модулем «Арбалет», «Тигры» с противотанковым комплексом «Корнет-Д», а также автомобили «Тайфун-К» 4×4. БТР-82А, движущийся вслед за «Тайфунами», предварит въезд на Красную площадь новейшей гусеничной бронетехники: БМП «Курганец» и БМП-3, танков «Армата» и боевых машин поддержки танков.

Воздушную часть парада отменили из-за погодных условий. Планировалось, что над Красной площадью пролетят 74 самолёта и вертолёта.

Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Онлайн-трансляция
РИА Новости
Событий пока нет
Источник трансляции: РИА Новости
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