09:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Красной площади проходит Парад Победы (видеотрансляция)
В Москве начался парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в параде принимают участие более 13,6 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.
Телеканал «Россия 1» ведет прямую трансляцию Парада Победы.
В пешей части мероприятия по Красной площади пройдут курсанты суворовских и нахимовских военных училищ, кадеты, бойцы сухопутных войск, ВМФ,
Что касается техники, то по традиции откроет механизированную часть парада легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34−85. Вслед за ним по главной площади нашей страны проследуют автомобили «Тигр-М», в том числе с боевым модулем «Арбалет», «Тигры» с противотанковым комплексом «Корнет-Д», а также автомобили «Тайфун-К» 4×4. БТР-82А, движущийся вслед за «Тайфунами», предварит въезд на Красную площадь новейшей гусеничной бронетехники: БМП «Курганец» и БМП-3, танков «Армата» и боевых машин поддержки танков.
Воздушную часть парада отменили
Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.