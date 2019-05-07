12 главных песен Победы

День Победы
Во время загрузки произошла ошибка.
Парадоксально, но этот парадный марш, который неизменно звучит 9 мая в каждом городе и поселке страны, долгое время критиковали и не пускали в эфир.
В 1975 году Союз композиторов СССР объявил конкурс на лучшую песню к 30-летию Победы. Известный поэт и ветеран войны Владимир Харитонов написал стихи, а музыку попросил создать молодого композитора Давида Тухманова.
В Союзе композиторов песня вызвала острую реакцию. Музыку раскритиковали за элементы танго, фокстрота и современную оркестровку. А молодой композитор Тухманов оказался недостаточно «авторитетным», чтобы представить его на всю страну в такой важной роли.
Но народ сам решает, какую песню любить, а какую нет. Когда «День Победы» прорвал «блокаду» и несколько раз прозвучал на концертах и в эфире, песню подхватила вся страна.
Священная война
Во время загрузки произошла ошибка.
Текст песни, ставшей гимном защиты Отечества, был опубликован в газетах через два дня после начала войны. Слова написал сталинский лауреат Василий Лебедев-Кумач. Композитор Александр Александров тут же сочинил к ним музыку.
Когда осенью 1941 года вермахт значительно продвинулся и захватил Калугу, Ржев и Калинин, песня стала звучать по всесоюзному радио каждое утро после боя курантов.
Темная ночь
Во время загрузки произошла ошибка.
Одной из любимых лирических песен о войне в России стала «Темная ночь» композитора Никиты Богословского и поэта Владимира Агатова. Ее написали в 1943 году для фильма «Два бойца», который снимался в условиях эвакуации.
Главный герой фильма, пулеметчик Аркадий Дзюбин в исполнении Марка Бернеса, поёт «Тёмную ночь» под гитару ночью во фронтовой землянке. Ещё до выхода «Двух бойцов» на экран народный артист СССР Леонид Утёсов записал песню на пластинку. Однако именно интерпретация Марка Бернеса, отличающаяся удивительной душевностью, считается классической.
Смуглянка
Во время загрузки произошла ошибка.
Одна из самых горячо любимых песен о войне была написана до начала Великой Отечественной в 1940 году, а пелось в ней о девушке-партизанке войны Гражданской.
«Смуглянка» была частью сюиты, написанной Анатолием Новиковым и Яковом Шведовым по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. Долгое время она была невостребованной. Только четыре года спустя Краснознамённый ансамбль в поисках нового репертуара случайно узнал о «Смуглянке» и включил ее в концертную программу. Концерт транслировали по радио, и песню подхватили на фронте и в тылу.
Новая волна любви к песне поднялась в 1973 году, когда «Смуглянка» прозвучала в знаменитом фильме «В бой идут одни старики».
Эх, дороги…
Во время загрузки произошла ошибка.
Еще одна лирическая песня о войне была одной из самых часто исполняемых в СССР. Ее транслировали по радио, телевидению, пели на концертах, разучивали на уроках музыки в школах.
Музыку написал уже упомянутый Анатолий Новиков, а текст — Лев Ошанин. Композиция появилась сразу после завершения Великой Отечественной войны в 1945 году. Создали ее для театрализованной программы «Весна победная».
Катюша
Во время загрузки произошла ошибка.
Песня, ставшая поистине народной, впервые прозвучала в 1938 году. Она восславляла верную любовь простой девушки к «бойцу на дальнем пограничье». Гениальную в своей простоте мелодию написал Матвей Блантер, а слова — Михаил Исаковский.
Песню пели в тылу и на фронте. Появилось множество альтернативных куплетов «Катюши», сочиненных бойцами. По одной из версий, именно из-за этой песни боевым машинам реактивной артиллерии серии «БМ» советские солдаты дали прозвище «Катюша».
Журавли
Во время загрузки произошла ошибка.
«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей», — слова, от которых появлялся ком в горле даже у самых несентиментальных людей.
Дагестанский поэт Расул Гамзатов написал по-аварски стихотворение «Журавли». Оно было навеяно знаменитым памятником японской девочке Садако Сасаки, расположенным в Хиросиме. Страдающая от лейкемии Сасаки надеялась, что вылечится, если смастерит тысячу бумажных журавликов.
В 1968 году появился русский перевод стихотворения, выполненный Наумом Гребневым. В нем, как и в оригинале, в журавлей превращались не солдаты, а джигиты.
Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу. В текст внесли некоторые изменения, а композитор Ян Френкель сочинил музыку. Бернес записывал «Журавлей» во время тяжелой болезни. Эта запись стала последней в его жизни.
Интересно, что благодаря песне журавли стали одним из символов Великой Отечественной войны. Скульптуры и изображения этих птиц появились на памятниках и стелах по всей стране.
По полю танки грохотали
Во время загрузки произошла ошибка.
В 1939 году на советские экраны вышел фильм о шахтерах в Донбассе «Большая жизнь». В нем звучала очень запоминающаяся песня с «дворовой» мелодией «Молодой коногон». Во время войны солдаты массово сочиняли к ней свои версии текстов.
Самый известный вариант начинается со слов: «На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой». Именно он вошел в книги, художественные фильмы, был перепет бесчисленное количество раз самыми разными музыкантами и стал частью городского фольклора.
Три танкиста
Во время загрузки произошла ошибка.
Неформальный гимн пограничных и танковых войск СССР и России появился в 1939 году. Впервые его исполнил Николай Крючков в музыкальном фильме «Трактористы» вскоре после боев на Халхин-Голе в Монголии.
По одной из версий, у танка экипажа из песни был реальный прототип — БТ-7, участвовавший в боях с японцами у озера Хасан.
Нам нужна одна победа
Во время загрузки произошла ошибка.
Эту одновременно трагическую и победную песню написал Булат Окуджава для фильма 1971 года «Белорусский вокзал». В ленте ее поет своим однополчанам бывшая фронтовая медсестра Рая, роль которой исполнила Нина Ургант.
Аранжировку, сделанную Альфредом Шнитке, называют «шедевром музыкальной драматургии», а текст — блистательным описанием военного опыта.
Он не вернулся из боя
Во время загрузки произошла ошибка.
Эту песню Владимир Высоцкий написал летом 1969 года для фильма «Сыновья уходят в бой». Как вспоминал режиссер картины Виктор Туров, когда съемочная группа собралась вечером у костра, он попросил Высоцкого написать песню для кинокартины о потере боевого друга:
Он долго молчал. Потом медленно поднялся, кивнул головой и ушёл отдыхать. А буквально на следующий день песня была готова…
Вариантов названия у песни было множество, среди них: «Песня о погибшем друге», «Песня о друге», «Почему всё не так». Широкая аудитория впервые услышала это произведение в 1971-м, через два года после создания.
Синий платочек
Во время загрузки произошла ошибка.
В 1939 году польский эстрадный коллектив «Голубой джаз», спасаясь от фашистского преследования, приехал в Советский Союз. На их концерте поэт и драматург Яков Галицкий отметил особенно поразившую его мелодию, которую играл композитор и пианист джаз-оркестра Ежи Петербургский. Композиция так понравилась Галицкому, что прямо во время концерта он написал на нее стихи.
Так и появился «Синий платочек», который быстро стал шлягером. Песню исполняли многие известные исполнители того времени: Лидия Русланова, Изабелла Юрьева, Вадим Козин…
А уже в первые дни войны поэт Борис Ковынев написал следующие строки:
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война.
С тех пор появилось несколько версий на мотив «Синего платочка», но строки «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа» навсегда сохранились в народной памяти.
Наиболее известным стал вариант фронтового «Синего платочка» в исполнении народной артистки СССР Клавдии Шульженко. Эта версия и считается вторым рождением песни. Написать новый текст Шульженко предложила литсотруднику газеты «В решающий бой» Волховского фронта Михаилу Максимову, а напечатаны эти стихи были в газете «За Родину».
Анна Лысенко, Татьяна Малюк