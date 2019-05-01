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10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые озвучили новую версию формирования Луны

Они уточнили временные рамки.

Ученым до сих пор не до конца понятно, как образовалась Луна.

Самой распространенной на данный момент является теория Гигантского столкновения, предложенная в 1984 году. Согласно ей, Луна возникла около 4,6 млрд лет назад после столкновения Земли с неким небесным телом, получившим название Тейа. В результате удара сама Тейа и часть земной мантии были выброшены на околоземную орбиту. Из этих обломков собралась прото-Луна.

Компьютерное моделирование показало, что если теория верна, то большая часть материала, из которого состоит Луна, должна была прийти с Тейи. Однако ученые нашли многочисленные доказательства того, что химический состав Земли и Луны практически идентичен.

Авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале Nature Geoscience, попытались решить этот парадокс, уточнив время столкновения Тейи и Земли. Оно, по мнению исследователей, произошло примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца. В это время юная Земля была покрыта океаном магмы толщиной до 1500 км.

В серии компьютерных симуляций ученые увидели, как Тейа врезается в этот океан, а затем ее осколки отлетают обратно в космос вместе с рукавом магмы. Огромное расплавленное облако осталось на орбите и в конечном итоге превратилось в Луну.

«В нашей модели примерно 80% Луны состоит из протоземных материалов», — говорит соавтор исследования, геофизик Шунь-Ичиро Карато из Йельского университета. В большинстве предыдущих исследований около 80% Луны состоит из Тейи, что противоречит данным химического анализа.

По мнению авторов статьи, новая гипотеза совместима с теорией Гигантского столкновения, но это все еще не окончательный ответ на вопрос о формировании Луны.

Анна Лысенко

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