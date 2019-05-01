14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: на Земле изменится ландшафт
Процессы уже запущены
Вечная мерзлота охватывает около четверти суши в Северном полушарии. Эти зоны накапливают и хранит парниковые газы, препятствуя их попаданию в атмосферу. Такие «хранилища» содержат в два раза больше углекислого газа (около 1,6 трлн тонн), чем атмосфера.
Вечная мерзлота тает в Сибири, Канаде, на Аляске. Средние температуры промороженной почвы в Заполярье в среднем выросли на 0,4 градуса Цельсия за последние десять лет, сообщили недавно российские и зарубежные ученые. Экологи давно предупреждают, что дальнейшее быстрое таяние вечной мерзлоты приведет к выбросу в атмосферу гигантских объемов парниковых газов. Но, как оказалось, это не единственная угроза.
В новом исследовании, опубликованном в Nature, климатологи показали, что таяние вечной мерзлоты приведет к кардинальному изменению ландшафта в результате оседания почвы, наводнений и оползней.
«Мы работаем в районах, где вечная мерзлота содержит много льда, и наши площадки для полевых наблюдений разрушаются в результате резкого его обрушения. Не постепенно, в течение десятилетий, а очень быстро — в течение месяцев», — рассказала доктор Меррит Турецки из Гуэлфского университета в Канаде.
В своем заявлении команда призывает к дополнительным измерениям и мониторингу вечной мерзлоты в Арктике, а также к улучшению моделирования и отчетности о влиянии таяния на климат. Это поможет повлиять на политиков, принимающих решения о регулировании выбросов парниковых газов.
Анна Лысенко
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