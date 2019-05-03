15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали загадку горящей горы в Турции
Исследование пригодится и для поиска жизни на других планетах.
Гора Янарташ горит недалеко от города Кемер в Турции не менее 2 тысяч лет. В новом исследовании, опубликованном в Applied Geochemistry, ученые установили, что причина этого явления — абиотический метан.
Обычный метан образуется в результате разложения клеток животных и растений. Абиотический метан самопроизвольно появляется глубоко под землей.
За последнее десятилетие ученые из международной группы Deep Carbon Observatory обнаружили сотни абиотических месторождений метана на суше и в воде по всему миру. «Это нередкое явление», — сказал Джузеппе Этиопе, член группы и ведущий автор недавнего исследования.
Самой популярной является теория серпентизации — процесса гидротермального изменения горных пород. Вода проходит через определенные минералы в мантии Земли. В результате гидролиза выделяется водород, который потом реагирует с монооксидом углерода или углекислым газом, что приводит к образованию метана.
Подобные исследования полезны не только для изучения подземных процессов, но могут пригодиться и для поиска жизни на других планетах, говорят ученые. Например, метан, найденный на Марсе, может быть свидетельством как микробной жизни, так и процесса серпентизации в его недрах.
Анна Лысенко
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