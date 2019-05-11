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12:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли птицу, совершившую «эволюционный подвиг»

Это очень редкий пример итеративной эволюции.

Птица кювьеров пастушок вымерла в далеком прошлом, а затем возродилась, дважды пройдя один и тот же эволюционный процесс, установили ученые.

О животном, совершившем такой «эволюционный подвиг», говорится в новом исследовании, опубликованном в Zoological Journal of the Linnean Society.

Кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri) встречается в мангровых лесах на Коморских островах, Мадагаскаре, Майотте и Сейшельских островах. Это последняя нелетающая птица в Индийском океане — ближайший родственник кювьерова пастушка вымер в начале ХХ века.

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В далеком прошлом кювьеров пастушок заселил атолл Альдабра в Индийском океане. Здесь он утратил способность летать — на Альдабре не было хищников, от которых нужно было бы спасаться.

Затем, около 136 тысяч лет назад, атолл ушел под воду и вся флора и фауна на нем погибла. Спустя несколько тысяч лет уровень океана упал, и атолл снова появился над водой.

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Атолл Альдабра, Сейшелы

Исследователи обнаружили на атолле окаменелости кювьерова пастушка. Они появились как до, так и после изменения уровня воды. Ученые пришли к выводу, что после «потопа» птицы снова прилетели на атолл, скорее всего — с Мадагаскара. Здесь они повторили эволюцию своих далеких предков, снова утратив способность летать. Кювьеровы пастушки встречаются на Альдабре и по сей день.

По словам ученых, это очень редкий пример итеративной эволюции — повторной эволюции вида от одного и того же предка в разные периоды истории.

Анна Лысенко

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