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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали загадку камня из украшения Тутанхамона

Он образовался в результате падения метеорита.

Желтые камни, которые были обнаружены в Ливийской пустыне, образовались в результате падения метеорита, доказали ученые в исследовании, опубликованном в Geology.

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Так называемое ливийское стекло находят в восточной части Ливии и в западном Египте. Это стеклообразные камешки разных оттенков желтого и зеленого цвета, которые на 98% состоят из диоксида кремния. В древности мастера изготавливали из них скребки, ножи, наконечники копий и украшения. Один из таких камней был отшлифован в виде скарабея и вставлен в подвеску Тутанхамона.

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В 2013 году южноафриканские физики изучили состав камня «Гипатия», обнаруженного в Ливийской пустыне в 1996 году. Они предположили, что он является фрагментом кометы, которая вызвала мощный взрыв в пустыне 28 миллионов лет назад и привела к возникновению ливийского стекла.

В новом исследовании планетологи из Университета Кертина изучили в стекле следы реидита — минерала, который образуется только при высоком давлении. Оно могло возникнуть лишь от ударной волны от метеорита.

Анна Лысенко

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