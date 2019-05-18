Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Высокопоставленные украинцы»: вскрылось, кто убил Захарченко
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
5 важных фактов о сыре
Долина, Караулова и другие стали гостями Emporio Music Fest
Грузия — рай для дауншифтеров или нищета и безработица?
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Современные технологии добрались и до Пенсионного фонда
Чем грозит семье Алсу афера с накруткой голосов в «Голос. Дети»
Шуфрич придумал обидное прозвище Порошенко
Пенсия Милявской вызвала волну возмущений среди россиян
Волочкова экстренно госпитализирована: детали
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Как живет россиянка, переехавшая в Италию
Ирину Безрукову не узнали на новом снимке
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
Самые необычные мотоциклы (фото)
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Пять культовых предметов СССР из 70-х
Фоторепортажи
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
8«Наводить мосты»
12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: завести собаку человека заставляют гены

Они изучили генетические данные больше 35 тысяч пар близнецов.

Источник: Reuters

Решение завести собаку часто зависит от генов, установила команда шведских и британских ученых.

Их исследование опубликовано в Scientific Reports.

Читайте также
Кошки «копируют» черты и привычки хозяина, выяснили ученые

Как известно, домашние питомцы позитивно влияют на здоровье своих хозяев. Например, собаки заставляют людей больше двигаться и улучшают настроение, помогают преодолеть стресс. Ученые решили проверить, зависит ли польза, которую приносят собаки здоровью людей, от генетической предрасположенности конкретного человека.

Они изучили генетические данные больше 35 тысяч пар близнецов из шведского реестра близнецов, самого крупного в мире. Затем они сопоставили эти данные с информацией о том, владеют ли эти люди собаками.

Изучение близнецов — хорошо известный метод исследования того, как гены влияют на человеческое поведение. У идентичных близнецов общий геном, что может заставлять их вести себя одинаково в похожих ситуациях. У неидентичных близнецов генотипы сходны, но не более, чем у родных братьев и сестер.

Исследователи обнаружили, что идентичные близнецы намного чаще принимают одинаковое решение в отношении собак, чем неидентичные. Это подтвердило гипотезу о том, что генетика и наследственность играет важную роль в том, решит ли человек завести собаку.

Ученые пока не могут сказать, какие именно гены влияют на такое поведение, но намерены это выяснить.

Анна Лысенко

Читайте также

Штаб Зеленского отреагировал на публикацию указа о роспуске рады
Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой
Инвесторы вывели c российского рынка рекордный объем средств
ЦСКА вырвал победу у «Реала» и вышел в финал Евролиги
Бурановские бабушки рассказали о своей жизни после «Евровидения»
Актер ответил недовольным фанатам «Игры престолов»
Посольство РФ обвинило FT в публикации непроверенной информации
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Главный тренер сборной Латвии: Мы должны побеждать русских Боб Хартли считает, что другого выхода у сборной Латвии сегодня нет
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
Метры пресечения. Как отбирают квартиры чёрные риелторы
Дети
В парке 850-летия Москвы спасли ребенка, провалившегося в трубу Девочку вызволили благодаря случайно оказавшемуся рядом мальчику
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь