12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: завести собаку человека заставляют гены
Они изучили генетические данные больше 35 тысяч пар близнецов.
Решение завести собаку часто зависит от генов, установила команда шведских и британских ученых.
Их исследование опубликовано в Scientific Reports.
Как известно, домашние питомцы позитивно влияют на здоровье своих хозяев. Например, собаки заставляют людей больше двигаться и улучшают настроение, помогают преодолеть стресс. Ученые решили проверить, зависит ли польза, которую приносят собаки здоровью людей, от генетической предрасположенности конкретного человека.
Они изучили генетические данные больше 35 тысяч пар близнецов из шведского реестра близнецов, самого крупного в мире. Затем они сопоставили эти данные с информацией о том, владеют ли эти люди собаками.
Изучение близнецов — хорошо известный метод исследования того, как гены влияют на человеческое поведение. У идентичных близнецов общий геном, что может заставлять их вести себя одинаково в похожих ситуациях. У неидентичных близнецов генотипы сходны, но не более, чем у родных братьев и сестер.
Ученые пока не могут сказать, какие именно гены влияют на такое поведение, но намерены это выяснить.
Анна Лысенко
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