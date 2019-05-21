12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кокосовые острова превратились в «мусорные»
Здесь скопилось 262 тонны пластика.
Ученые, исследующие загрязнение австралийских Кокосовых островов, нашли 414 миллионов кусков пластика на одном из самых отдаленных атоллов.
Кокосовые острова расположены в Индийском океане. Это группа из 27 мелких коралловых островов, на которых обитают всего около 600 человек.
Ученые обследовали семь из 27 островов. По их оценкам, здесь скопилось 262 тонны пластика. Четверть этого мусора — предметы одноразового использования, такие как трубочки, пакеты и зубные щетки.
Примерно 93% найденного мусора было фактически погребено под поверхностью. Но поскольку исследователи углубились в песок только на 10 см и не смогли получить доступ к некоторым пляжам, эти цифры, скорее всего, не отображают полную картину.
Производство пластмассы резко возросло за последнее десятилетие.
Анна Лысенко
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