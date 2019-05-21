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12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кокосовые острова превратились в «мусорные»

Здесь скопилось 262 тонны пластика.

Источник: Silke Stuckenbrock

Ученые, исследующие загрязнение австралийских Кокосовых островов, нашли 414 миллионов кусков пластика на одном из самых отдаленных атоллов.

Уровень загрязнения пластиком может быть очень недооценен, утверждают они в журнале Scientific Reports, потому что основная масса мусора спрятана под поверхностью.

Кокосовые острова расположены в Индийском океане. Это группа из 27 мелких коралловых островов, на которых обитают всего около 600 человек.

Ученые обследовали семь из 27 островов. По их оценкам, здесь скопилось 262 тонны пластика. Четверть этого мусора — предметы одноразового использования, такие как трубочки, пакеты и зубные щетки.

Примерно 93% найденного мусора было фактически погребено под поверхностью. Но поскольку исследователи углубились в песок только на 10 см и не смогли получить доступ к некоторым пляжам, эти цифры, скорее всего, не отображают полную картину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Производство пластмассы резко возросло за последнее десятилетие.

По последним оценкам, в настоящее время в океане находится 5,25 трлн единиц пластмассы, что больше, чем количество звезд в Млечном Пути, говорят ученые.

Анна Лысенко

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