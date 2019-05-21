18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старшеклассник из США прискакал в школу на лошади (видео)
Настоящий ковбой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Настоящий ковбой.
Последний учебный день в старшей школе Бриджера в Монтане стал незабываемым. Один из учеников по имени Тристан Филлипс приехал на занятия верхом на лошади и в ковбойском облачении.
Парня сняли на видео, когда он пытался «припарковать» лошадь и спросил у стоявших рядом полицейских, где лучше оставить свой «транспорт».
Молодой человек отметил, что идея пришла ему в голову, когда он узнал о старом законе. Согласно ему директор учебного заведения обязан кормить лошадей и следить за ними, пока ученики находятся на занятиях.
Екатерина Гура