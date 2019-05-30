узнали? согласны?— ксе'ня (@yuornana) May 30, 2019
cr : vk/cherokee_roses pic.twitter.com/IPGPwnLZwO
14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мем «Узнали? Согласны?» покоряет соцсети
Бессмысленно, но смешно.
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Бессмысленно, но смешно.
Вот уже несколько месяцев пользователи соцсетей активно используют мем, получивший условное название «Узнали? Согласны?».
Шутка выросла из популярного (и порядком поднадоевшего) приема, которые используют администраторы пабликов в соцсетях.
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узнали? согласны?— ксе'ня (@yuornana) May 30, 2019
cr : vk/cherokee_roses pic.twitter.com/IPGPwnLZwO
Узнали? pic.twitter.com/gH12pVp0Kv— независимый горбушка (@alinkerka) May 26, 2019
- Когда вы видите что-то в фиде социальной сети, вы согласны. Согласны?— Некстджен и Усиление (@turbojedi) May 22, 2019
- Согласны.
- Согласны. Вы видите картинку с Пепе. Узнали?
- Узнали.
- Узнали. Согласны?
- Согласны.
Узнали? pic.twitter.com/Aw0f9wNgRj— Viktor Zuev (@tvoy_dead) May 28, 2019
УЗНАЛИ?? pic.twitter.com/Rz8yGadA7t— neNNy (@_kai_nen) May 23, 2019
Кратко о моем плейлисте во ВКонтакте.— ЛексМум (@Everlasting_o) May 26, 2019
Согласны? Узнали? Знакомо? pic.twitter.com/Apu9QkORW5
Узнали? pic.twitter.com/LJ1S8Mr2a6— Редактрисса (@salenkoolya) May 21, 2019
Согласны? Узнали? pic.twitter.com/I371PrGVzg— Маня (@Manya146) May 20, 2019
мама только сказала "согласны?" я чуть не ответила "узнали?"— #пишудиплом (@sun_psy_) May 16, 2019
Екатерина Гура