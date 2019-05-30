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14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мем «Узнали? Согласны?» покоряет соцсети

Бессмысленно, но смешно.

Вот уже несколько месяцев пользователи соцсетей активно используют мем, получивший условное название «Узнали? Согласны?».

Шутка выросла из популярного (и порядком поднадоевшего) приема, которые используют администраторы пабликов в соцсетях.

Чтобы заставить пользователя прокомментировать публикацию или включиться в беседу, к картинке или посту админы добавляют побуждающие вопросы вроде «Узнали?», «Согласны?», «Было?», «Знакомо?» и так далее.

В какое-то время этим приемом стали настолько злоупотреблять, что у пользователей он начал вызывать только отрицательные эмоции. Тогда в соцсетях и появились многочисленные мемы, в которых надоевшие фразы сопровождают никак не связанные с ними картинки.

Екатерина Гура

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