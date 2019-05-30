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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создан первый в мире робот, который собирает малину

И определяет степень ее спелости.

Британская компания Fieldwork Robotics, основанная профессором Плимутского университета Мартином Стоэленом, сделала отличный подарок фермерам.

Инженеры создали робота, который может собирать малину и ежевику, не повреждая их, а также отсортировывать спелые ягоды от незрелых.

Первые испытания устройства прошло успешно, а ученые решили похвастаться достижениями, выложив ролик в Сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Высота робота составляет 1,8 метра. У него мягкие подушечки, которые не повреждают ягоды, когда снимают их с куста. Кроме того, аппарат оснащен датчиками и 3D-камерами, что позволяет оценить зрелость плода, а также смягчить или усилить сцепление.

Пока анализ и сбор одной ягоды занимает у робота около минуты, но в самом ближайшем будущем аппарат сможет непрерывно работать 20 часов и собирать за это время около 25 тысяч ягод.

Серийное производство роботов планируется начать к следующему ягодному сезону.

Екатерина Гура

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