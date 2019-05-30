17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Создан первый в мире робот, который собирает малину
И определяет степень ее спелости.
Британская компания Fieldwork Robotics, основанная профессором Плимутского университета Мартином Стоэленом, сделала отличный подарок фермерам.
Инженеры создали робота, который может собирать малину и ежевику, не повреждая их, а также отсортировывать спелые ягоды от незрелых.
Первые испытания устройства прошло успешно, а ученые решили похвастаться достижениями, выложив ролик в Сети.
Высота робота составляет 1,8 метра. У него мягкие подушечки, которые не повреждают ягоды, когда снимают их с куста. Кроме того, аппарат оснащен датчиками и 3D-камерами, что позволяет оценить зрелость плода, а также смягчить или усилить сцепление.
Серийное производство роботов планируется начать к следующему ягодному сезону.
Екатерина Гура
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