16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поединок кенгуру и динозавра сняли на видео в Австралии
Такое не покажут на спортивном канале.
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Такое не покажут на спортивном канале.
46-летняя Тани
Главная героиня ролика — 12-месячная самка кенгуру по кличке Фиона, активно проводит борцовские захваты и увлеченно наносит удары по свисающей с дерева игрушечной фигурке тираннозавра.
По словам Тани, обычно кенгуру спаррингуют со своими сородичами с самого раннего возраста. Правда, в основном это мужское хобби. Но Фиона просто влюбилась в игрушечного динозавра и решила тоже испытать его на прочность.
Екатерина Гура