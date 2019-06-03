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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поединок кенгуру и динозавра сняли на видео в Австралии

Такое не покажут на спортивном канале.

Во время загрузки произошла ошибка.

46-летняя Тани Пассмор-Барнс опубликовала в Сети забавное видео, снятое в заповеднике The Kangaroo Sanctuary в австралийском Алис-Спрингс.

Главная героиня ролика — 12-месячная самка кенгуру по кличке Фиона, активно проводит борцовские захваты и увлеченно наносит удары по свисающей с дерева игрушечной фигурке тираннозавра.

По словам Тани, обычно кенгуру спаррингуют со своими сородичами с самого раннего возраста. Правда, в основном это мужское хобби. Но Фиона просто влюбилась в игрушечного динозавра и решила тоже испытать его на прочность.

Екатерина Гура

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