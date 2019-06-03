В Сети нашли настоящих «Тома и Джерри»

Пользователь Reddit с ником austinj13 поделился забавной историей, которая могла бы стать сценарием к диснеевскому мультфильму.
Парень рассказал, что в начале мая он взял из приюта молодого кота, которого назвал Лил Мак. Котейку он завел не только из жалости — домашний питомец должен был избавить дом от нашествия грызунов. Но что-то пошло не так.
Выйдя утром в коридор, молодой человек увидел необычную сцену — кот спокойно лежал на полу, в возле него стоял мышонок. По словам реддитора, выглядело это так, словно он прервал их важный разговор.
Владелец кота не растерялся и тут же сфотографировал эту сладкую парочку, а снимок опубликовал на Reddit, в качестве подтверждения своей истории.
В комментариях он рассказал, что после этого мышь спокойно убежала, а кот и не думал за ней гнаться. Кажется, это начало настоящей дружбы.