Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Что на самом деле кладут в молочные продукты: проведена проверка
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
В сети засекли «секретный» танк США (фото)
Тайную переписку Алсу слили в Сеть: содержимое возмутило
Эксперта изгнали навсегда: конфликт на «России 1»
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Новая прическа сделала Трампа моложе и вызвала бурную реакцию
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Внук Андрея Миронова в детстве был копией деда (фото)
Пять фраз, которые нельзя говорить детям
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Саакашвили показал, как живет в доме без кухни
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
15Закон джунглей
16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит самый маленький ребенок в мире (видео)

Девочка полностью здорова и уже уехала домой.

Самый маленький в мире ребенок, весивший всего 245 граммов, родился в больнице Сан-Диего в США. Девочка по имени Сейби появилась на свет на 23-й неделе — на 3 месяца раньше положенного срока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Весила малютка в два раза меньше нормы, а потому, чтобы выходить ее, врачам понадобилось почти пять месяцев. Все это время Сейби вместе с мамой находилась под круглосуточным контролем врачей. Но медикам удалось совершить чудо, и в результате здоровая и поправившаяся малютка отправилась к себе домой.

До Сейби самым маленьким ребенком в мире считалась девочка из Германии, чей вес при рождении составлял 252 грамма.

Читайте также

Зеленский назвал бунтом в Раде непринятие его законопроектов
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
В Перми объяснили потребность в зонтах по шесть тысяч рублей
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу ГРУ
Спасавший женщину вертолет закрутил носилки с ней (видео)
Ученые предрекли конец человеческой цивилизации
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной Джулия Ванг попросила называть ее Томасом и объявила о генетическом заболевании
Авто
Новый «российский» кроссовер (конкурент Sportage): видео с теста Haval провёл ездовую презентацию кроссовера F7, главными конкурентами которого заявлены Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Kia Sportage
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Оскар Кучера: «Этим летом мы с женой снова станем родителями» Актер рассказал почему не будет присутствовать при появлении на свет своего пятого ребенка, и что для него стало самым сложным в отцовстве
Леди
Ольга Бузова закрутила новый роман По словам звезды, ее новый возлюбленный — известный широкой публике человек.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь