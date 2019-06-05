16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит самый маленький ребенок в мире (видео)
Девочка полностью здорова и уже уехала домой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Девочка полностью здорова и уже уехала домой.
Самый маленький в мире ребенок, весивший всего 245 граммов, родился в больнице
Весила малютка в два раза меньше нормы, а потому, чтобы выходить ее, врачам понадобилось почти пять месяцев. Все это время Сейби вместе с мамой находилась под круглосуточным контролем врачей. Но медикам удалось совершить чудо, и в результате здоровая и поправившаяся малютка отправилась к себе домой.
До Сейби самым маленьким ребенком в мире считалась девочка из Германии, чей вес при рождении составлял 252 грамма.