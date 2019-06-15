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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Марсе обнаружили логотип из «Стартрека»

Он появился благодаря ветру и лаве.

Одна из дюн на марсианской равнине Эллада напоминает логотип Звездного флота — вымышленной организации во вселенной «Стартрек».

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Снимок дюны был получен Марсианским разведывательным спутником (MRO), сообщили в Университете Аризоны, ученые которого управляют камерой HiRISE на станции.

Равнина Эллада — это низменность ударного происхождения в южном полушарии Марса. Её поверхность лежит на 7 км ниже среднемарсианского уровня. «Логотип» на Элладе сформировался благодаря взаимодействию дюн с ветром и лавой, говорят ученые. Они предполагают, что с Марса будет получено еще немало подобных снимков.

MRO не впервые делает фото необычных скал и формирований на Марсе. Например, в 2007 году станция получила изображение «лица» в марсианской области Кидония в высоком разрешении, положив конец многочисленным домыслам об инопланетных цивилизациях. «Лицо» оказалось довольно банальным скальным формированием.

Анна Лысенко

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