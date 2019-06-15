15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Марсе обнаружили логотип из «Стартрека»
Он появился благодаря ветру и лаве.
Одна из дюн на марсианской равнине Эллада напоминает логотип Звездного флота — вымышленной организации во вселенной «Стартрек».
Снимок дюны был получен Марсианским разведывательным спутником (MRO), сообщили в Университете Аризоны, ученые которого управляют камерой HiRISE на станции.
Равнина Эллада — это низменность ударного происхождения в южном полушарии Марса. Её поверхность лежит на 7 км ниже среднемарсианского уровня. «Логотип» на Элладе сформировался благодаря взаимодействию дюн с ветром и лавой, говорят ученые. Они предполагают, что с Марса будет получено еще немало подобных снимков.
MRO не впервые делает фото необычных скал и формирований на Марсе. Например, в 2007 году станция получила изображение «лица» в марсианской области Кидония в высоком разрешении, положив конец многочисленным домыслам об инопланетных цивилизациях. «Лицо» оказалось довольно банальным скальным формированием.
Анна Лысенко