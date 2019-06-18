Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон возмущен из-за убитых в Крыму британцев: мгновенный ответ
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
5 смертоносных инфекций из полезной еды
Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
На Западе Украины может начаться гражданская война: эксперт
Голикова о переходе на 4-дневную рабочую неделю
СМИ: Лазарев после сообщений о свадьбе улетел отдыхать с мужчиной
Смертельный отдых: что убило целую семью из РФ
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Альфонс и подкаблучник: самые несуразные слухи о Галкине
Повтори образ: Вера Брежнева в леопардовом платье
8 причин водить ребенка в садик летом
Как уложить ребенка спать в поезде, самолете и машине
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
15Закон джунглей
13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина из ОАЭ приютила в своем доме почти 150 кошек (видео)

Она спасла питомцев от гибели.

Амена аль-Ахлаби, которая живет в небольшом частном доме в городе Эль-Айн на востоке Объединенных Арабских Эмиратов, приютила у себя более 150 животных: 148 кошек и 5 собак.

Во время загрузки произошла ошибка.
Статья
Почему к животным мы испытываем больше сострадания, чем к людям

Все началось несколько лет назад, когда женщина подобрала двух кошек, которых прежние владельцы выставили на улицу. Со временем количество животных лишь увеличивалось: неравнодушные люди приносили Амене больных и бездомных питомцев.

По словам женщины, некоторые владельцы часто выбрасывают своих питомцев на улицу, если отправляются в путешествия или сталкиваются с финансовыми трудностями.

Благотворительные организации не охотно ей помогают. Кроме того, многие соседи недовольны соседством и уже не раз вызывали полицию, чтобы заставить Амену избавиться от такого количества кошек. Однако есть и те, кто женщину поддерживает и старается ей помогать как финансово, так и физически.

Екатерина Гура

Читайте также

Песков счел эмоциональными слова Кудрина о «социальном взрыве»
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
В России ввели новый штраф
Кремль ответил на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась
От взносов на капремонт освобождена новая категория льготников
Ученые раскрыли секрет щенячьего взгляда
Здоровье
Россиян-льготников обманывают Нарушены права пациентов.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи На «Кинотавре» состоялись завершающие показы в рамках основной программы фестиваля
Авто
Первый тест нашумевшего Renault Arkana От миллиона до полутора, необычный кузов и российское происхождение – пробуем интригующую новинку в деле!
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 582
Россиянкам сократят декретный отпуск 313
Зависть 280
нужно ли обманывать детей? 190
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь