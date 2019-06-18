13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина из ОАЭ приютила в своем доме почти 150 кошек (видео)
Она спасла питомцев от гибели.
Амена
Все началось несколько лет назад, когда женщина подобрала двух кошек, которых прежние владельцы выставили на улицу. Со временем количество животных лишь увеличивалось: неравнодушные люди приносили Амене больных и бездомных питомцев.
По словам женщины, некоторые владельцы часто выбрасывают своих питомцев на улицу, если отправляются в путешествия или сталкиваются с финансовыми трудностями.
Благотворительные организации не охотно ей помогают. Кроме того, многие соседи недовольны соседством и уже не раз вызывали полицию, чтобы заставить Амену избавиться от такого количества кошек. Однако есть и те, кто женщину поддерживает и старается ей помогать как финансово, так и физически.
Екатерина Гура