11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мусор «приспособили» для приготовления тофу
Восточная Ява завалена отходами, которые ввозятся незаконно из многих стран мира.
Жители малазийских деревень стали использовать пластиковый мусор в качестве топлива при изготовлении соевого творога тофу.
Такой нелегальный способ «утилизации» возник на фоне мусорного кризиса в
В 2018 году Китай запретил импорт пластиковых отходов, и основной поток мусора из Австралии, США, Великобритании, Испании, Канады и других стран был направлен в Малайзию.
Деревни в регионе Восточная Ява завалены мусором, сообщают информагентства. Местные жители просушивают отходы, а затем используют их в качестве топлива при изготовлении тофу — продукта, который является важной частью повседневного рациона в
Экологические организации утверждают, что пластиковые отходы ввозятся в регион контрабандой. Местное население тоже начинает протестовать
В июне правительство страны заявило, что Малайзия намерена вернуть все контейнеры с мусором в страны их происхождения, если поставки были сделаны с нарушениями. Ранее на такой шаг пошли соседние Филиппины.
Анна Лысенко