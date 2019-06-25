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11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мусор «приспособили» для приготовления тофу

Восточная Ява завалена отходами, которые ввозятся незаконно из многих стран мира.

Жители малазийских деревень стали использовать пластиковый мусор в качестве топлива при изготовлении соевого творога тофу.

Такой нелегальный способ «утилизации» возник на фоне мусорного кризиса в Юго-Восточной Азии и Австралии.

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В 2018 году Китай запретил импорт пластиковых отходов, и основной поток мусора из Австралии, США, Великобритании, Испании, Канады и других стран был направлен в Малайзию.

Но использованный пластик здесь не перерабатывают, как было запланировано, а в основном сжигают в нарушение всех экологических норм.
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Деревни в регионе Восточная Ява завалены мусором, сообщают информагентства. Местные жители просушивают отходы, а затем используют их в качестве топлива при изготовлении тофу — продукта, который является важной частью повседневного рациона в Юго-Восточной Азии. Еще десять лет назад в печах сжигали древесину, и это было намного дороже.

Изготовление тофу «на мусоре» стало основным источником доходов местного населения. Местные крестьяне отказались даже от выращивая риса как более дорогого и трудоемкого занятия.

Экологические организации утверждают, что пластиковые отходы ввозятся в регион контрабандой. Местное население тоже начинает протестовать из-за непереносимого запаха и вреда для здоровья.

В июне правительство страны заявило, что Малайзия намерена вернуть все контейнеры с мусором в страны их происхождения, если поставки были сделаны с нарушениями. Ранее на такой шаг пошли соседние Филиппины.

Анна Лысенко

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