14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии засняли трясущееся шоссе (видео)
Ночное землетрясение заставило дрожать асфальт.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Ночное землетрясение заставило дрожать асфальт.
Камера видеонаблюдения сняла трясущееся во время землетрясения шоссе возле муниципалитета Колонна в Италии.
Землетрясение магнитудой 3,6 повредило две церкви в городе, но никто не пострадал. Напуганные местные жители провели ночь под открытым небом и только утром вернулись в свои дома.
Анна Лысенко