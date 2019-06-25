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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии засняли трясущееся шоссе (видео)

Ночное землетрясение заставило дрожать асфальт.

Камера видеонаблюдения сняла трясущееся во время землетрясения шоссе возле муниципалитета Колонна в Италии.

Землетрясение магнитудой 3,6 повредило две церкви в городе, но никто не пострадал. Напуганные местные жители провели ночь под открытым небом и только утром вернулись в свои дома.

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Анна Лысенко

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