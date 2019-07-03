12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле нашли древние мозаики с эпизодами из Библии
Они говорят о том, что израильтяне ждали конца света.
Американские археологи обнаружили уникальные мозаики возрастом 1600 лет при раскопках в древнем городе Хукок на территории Галилеи.
Находка сделана на руинах синагоги позднеримского периода, сообщает Университет Северной Каролины в
На одной из мозаик изображен эпизод из Книги Исход о прибытии бежавших из Египта израильтян в место под названием Елим: «И пришли в Елим; там [было] двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев». Ученые утверждают, что это единственное известное древнееврейское изображение Елима.
Археологам также удалось обнаружить мозаики с изображением животных из Книги Даниила. Согласно Библии, пророк видит в ночном видении льва с орлиными крыльями, медведя, барса с четырьмя крыльями и чудовище с десятью рогами и железными зубами. Они символизируют четыре царства, которые появятся перед концом света.
На стенах синагоги сохранились изображения медведя и последнего чудовища, а также надпись, указывающая на льва.
Ученым крайне мало известно о жизни галилейских общин V века. По словам Джоди Мегнесс
Исследователи забрали мозаики для консервации. Раскопки в Хукоке продолжатся в 2020 году.
Анна Лысенко