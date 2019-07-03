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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле нашли древние мозаики с эпизодами из Библии

Они говорят о том, что израильтяне ждали конца света.

Источник: Jim Haberman, UNC-Chapel Hill

Американские археологи обнаружили уникальные мозаики возрастом 1600 лет при раскопках в древнем городе Хукок на территории Галилеи.

Находка сделана на руинах синагоги позднеримского периода, сообщает Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле.

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На одной из мозаик изображен эпизод из Книги Исход о прибытии бежавших из Египта израильтян в место под названием Елим: «И пришли в Елим; там [было] двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев». Ученые утверждают, что это единственное известное древнееврейское изображение Елима.

Археологам также удалось обнаружить мозаики с изображением животных из Книги Даниила. Согласно Библии, пророк видит в ночном видении льва с орлиными крыльями, медведя, барса с четырьмя крыльями и чудовище с десятью рогами и железными зубами. Они символизируют четыре царства, которые появятся перед концом света.

На стенах синагоги сохранились изображения медведя и последнего чудовища, а также надпись, указывающая на льва.

Ученым крайне мало известно о жизни галилейских общин V века. По словам Джоди Мегнесс, которая возглавляет группу археологов, мозаики указывают на эсхатологические настроения израильтян того времени.

Исследователи забрали мозаики для консервации. Раскопки в Хукоке продолжатся в 2020 году.

Анна Лысенко

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