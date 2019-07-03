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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец отпраздновал «юбилей» выбоины на дороге

Купил свечи и торт.

Житель Канзас-Сити в американском штате Миссури несколько месяцев жаловался местным властям на выбоину в своем районе, но безрезультатно.

Отчаявшийся Фрэнк Серено решил привлечь внимание к проблеме, устроив вечеринку в честь злополучной ямы в асфальте. Он заказал торт и даже зажег праздничную свечу. Фото с трехмесячного «юбилея» выбоины мужчина разместил в соцсетях.

Через несколько дней после публикации городской отдел общественных работ наконец отремонтировал данный участок дороги. По словам местных властей, из-за аномальных ливней в этом году многие дороги в регионе нуждаются в срочном ремонте.

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Анна Лысенко

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