Американец отпраздновал «юбилей» выбоины на дороге

Житель Канзас-Сити в американском штате Миссури несколько месяцев жаловался местным властям на выбоину в своем районе, но безрезультатно.
Отчаявшийся Фрэнк Серено решил привлечь внимание к проблеме, устроив вечеринку в честь злополучной ямы в асфальте. Он заказал торт и даже зажег праздничную свечу. Фото с трехмесячного «юбилея» выбоины мужчина разместил в соцсетях.
Через несколько дней после публикации городской отдел общественных работ наконец отремонтировал данный участок дороги. По словам местных властей, из-за аномальных ливней в этом году многие дороги в регионе нуждаются в срочном ремонте.