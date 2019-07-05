17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как выглядели бактерии 2,5 миллиона лет назад
Они были очень большими.
Ученые обнаружили окаменелости древних бактерий возрастом 2,5 миллиарда лет, пишет Live Science.
Эти древние микробы, скорее всего, являются цианобактериями, но их форма и размеры очень необычные, говорит Эндрю Чайя из Университета Цинциннати. В прошлом такие организмы помогли преобразовать нашу атмосферу, наполнив ее кислородом.
Обнаруженные бактерии на 100−200 млн лет предвосхищают так называемую кислородную революцию, результатом которой стало появление в составе атмосферы свободного кислорода и изменение общего характера атмосферы с восстановительного на окислительный. До этого основу атмосферы Земли составляли составляли углекислый газ, сероводород, аммиак и метан.
Ученым известно всего о 4 подобных находках.
Чайя нашел окаменелости, когда исследовал слои известняка и других отложений в Южной Африке. Он привез находку в Университет Цинциннати, где камни проанализировали под микроскопом.
Древние цианобактерии намного больше их современных родственников. Они достигали 100 микрон в поперечнике, тогда как большинство цианобактерий имеют размер от 5 до 10 микрон.
Анна Лысенко