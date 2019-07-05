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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, как выглядели бактерии 2,5 миллиона лет назад

Они были очень большими.

Источник: Andrea Corpolongo

Ученые обнаружили окаменелости древних бактерий возрастом 2,5 миллиарда лет, пишет Live Science.

Эти древние микробы, скорее всего, являются цианобактериями, но их форма и размеры очень необычные, говорит Эндрю Чайя из Университета Цинциннати. В прошлом такие организмы помогли преобразовать нашу атмосферу, наполнив ее кислородом.

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Обнаруженные бактерии на 100−200 млн лет предвосхищают так называемую кислородную революцию, результатом которой стало появление в составе атмосферы свободного кислорода и изменение общего характера атмосферы с восстановительного на окислительный. До этого основу атмосферы Земли составляли составляли углекислый газ, сероводород, аммиак и метан.

Ученым известно всего о 4 подобных находках.

Чайя нашел окаменелости, когда исследовал слои известняка и других отложений в Южной Африке. Он привез находку в Университет Цинциннати, где камни проанализировали под микроскопом.

Древние цианобактерии намного больше их современных родственников. Они достигали 100 микрон в поперечнике, тогда как большинство цианобактерий имеют размер от 5 до 10 микрон.

Анна Лысенко

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