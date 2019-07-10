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16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пассажир самолета снял жуткое видео из иллюминатора

Это последнее, что хочешь увидеть в полете.

9 июля самолет McDonnell Douglas MD-88 американской авиакомпании Delta, летевший из Атланты в Балтимор, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Роли в Северной Каролине.

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Через час после взлета пассажиры самолета сначала услышали странный гул, а затем салон начал заполняться дымом. На борту в это время находились 148 человек.

Пока пассажиры паниковали и пытались разобраться, что происходит, молодому человеку по имени Логан Уэбб все было понятно. Он сидел ближе к хвосту самолета и в иллюминаторе видел двигатель самолета. И то, что он видел, его явно не радовало.

Молодой человек заметил в двигателе посторонний предмет (как позже стало известно, это был оторвавшийся обтекатель вентилятора) и огонь и снял все происходящее на камеру. Видео с горящим двигателем он позже опубликовал на своей странице в Twitter.

Видео, которое я снял со своего места на моем рейсе из Атланты в Балтимор вчера! Спасибо Delta за мягкую посадку!

К счастью, все обошлось — пилоту удалось мягко и без проблем посадить самолет, пассажиров накормили и отправили дальше ближайшим рейсом.

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