Пассажир самолета снял жуткое видео из иллюминатора

9 июля самолет McDonnell Douglas MD-88 американской авиакомпании Delta, летевший из Атланты в Балтимор, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Роли в Северной Каролине.
Через час после взлета пассажиры самолета сначала услышали странный гул, а затем салон начал заполняться дымом. На борту в это время находились 148 человек.
Пока пассажиры паниковали и пытались разобраться, что происходит, молодому человеку по имени Логан Уэбб все было понятно. Он сидел ближе к хвосту самолета и в иллюминаторе видел двигатель самолета. И то, что он видел, его явно не радовало.
Молодой человек заметил в двигателе посторонний предмет (как позже стало известно, это был оторвавшийся обтекатель вентилятора) и огонь и снял все происходящее на камеру. Видео с горящим двигателем он позже опубликовал на своей странице в Twitter.
К счастью, все обошлось — пилоту удалось мягко и без проблем посадить самолет, пассажиров накормили и отправили дальше ближайшим рейсом.