Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древние китайцы формировали детям удлиненный череп

Это самое древнее свидетельство подобной практики в Евразии.

Источник: Qian Wang

12 тысяч лет назад в Китае практиковали искусственную деформацию черепа у детей.

К таким выводам пришли археологи при раскопках неолитического захоронения племени хоутомугу в провинции Цзилинь. Они обнаружили 11 умышленно удлиненных черепов мужчин, женщин и детей возрастом от 3 до 40 лет.

Отчет ученых опубликован в American Journal of Physical Anthropology.

По их словам, это самое древнее свидетельство подобной практики в Евразии, а возможно, и во всем мире.

«Если такая практика началась в Восточной Азии, она, вероятно, распространилась на Западную Азию, Ближний Восток, Россию и Европу через степи, а также на восток через Берингов пролив», — говорит соавтор исследования Цянь Ван.

Читайте также
Сибирские археологи обнаружили в древнем кургане шамана в «очках»

Археологический сайт хоутомугу содержит захоронения и артефакты, которым от 5 до 12 тысяч лет. Во время раскопок с 2011 по 2015 год здесь обнаружили останки 25 человек, 19 из которых были в хорошем состоянии.

Ученые поместили найденные черепа в томограф и создали трехмерные изображения каждого образца. Анализ показал неоспоримые признаки искусственного удлинения лба. Деформацию начинали в детском возрасте, когда кости податливы.

Точные причины этой традиции не установлены, но ученые считают, что это мог быть социальный статус семьи или стандарты красоты среди привилегированного класса.

Анна Лысенко

Читайте также
МИД Грузии обвинил Путина в субъективности оценок фактов истории
Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике
Мужа сбежавшей с миллионами кассирши задержали
Саудовская принцесса и парижский сантехник «встретились в суде»
Тысячи жертв: самое секретное землетрясение в СССР
Пассажир самолета снял жуткое видео из иллюминатора
Таксист стал звездой оперы благодаря пению за рулем (видео)
Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
Американский «катер будущего» засекли на испытаниях Даже стелс-технологии не помогли
Авто
Внешность Mitsubishi Pajero Sport сделали «двухэтажной» Таиландское подразделение марки Mitsubishi опубликовало видео, которое раскрывает дизайн обновлённого внедорожника
Кино
62-летний Юрий Стоянов похудел на 22 кг ради своего нового шоу Проект «100янов» продолжит традиции «Городка»
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
"Туда тоже можно" (с) 636
Развод ...крах всему ...или новая жизнь ?!!! 292
Хамство или..яжемать? Рабочие вопросы 260
Неудобные вопросы 151
Леди
Неожиданные пластические операции звезд Увеличение груди, ягодиц, пластика носа и ушей – этим уже никого не удивишь. А что насчет звезд, попробовавших экзотику?
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь