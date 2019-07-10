16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древние китайцы формировали детям удлиненный череп
Это самое древнее свидетельство подобной практики в Евразии.
12 тысяч лет назад в Китае практиковали искусственную деформацию черепа у детей.
К таким выводам пришли археологи при раскопках неолитического захоронения племени хоутомугу в провинции Цзилинь. Они обнаружили 11 умышленно удлиненных черепов мужчин, женщин и детей возрастом от 3 до 40 лет.
Отчет ученых опубликован в American Journal of Physical Anthropology.
«Если такая практика началась в Восточной Азии, она, вероятно, распространилась на Западную Азию, Ближний Восток, Россию и Европу через степи, а также на восток через Берингов пролив», — говорит соавтор исследования Цянь Ван.
Археологический сайт хоутомугу содержит захоронения и артефакты, которым от 5 до 12 тысяч лет. Во время раскопок с 2011 по 2015 год здесь обнаружили останки 25 человек, 19 из которых были в хорошем состоянии.
Ученые поместили найденные черепа в томограф и создали трехмерные изображения каждого образца. Анализ показал неоспоримые признаки искусственного удлинения лба. Деформацию начинали в детском возрасте, когда кости податливы.
Точные причины этой традиции не установлены, но ученые считают, что это мог быть социальный статус семьи или стандарты красоты среди привилегированного класса.
Анна Лысенко